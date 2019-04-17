"Вкусно просто нереально": звезду шоу "Дом-2" ухажер накормил тараканом
Жительнице "Острова любви" ухажер преподнес десерт. На тарелку рядом с лакомством участник шоу "Дом-2" Никита Рудаков положил огромного таракана.
Яна Березова была невозмутима. Она демонстративно взяла насекомое в руки и положила его в рот. Рудаков не ожидал такой реакции девушки. Судя по всему, розыгрыш пошел не по плану. Никита стыдливо закрыл лицо руками.
"Как вкусно, Никиточка. Я так ждала долго. Вкусно просто нереально", – отметила участница шоу "Дом-2" и предложила ухажеру тоже отведать таракана. Есть насекомых Рудаков вежливо отказался.
Отметим, что у многих поклонников телестройки эта сцена вызвала отвращение. Неординарный поступок девушки по вкусу пришелся не всем.
"Любым способом остаться на проекте хочет ... Отвратительно (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Что становится с проектом? Это кошмар. Помойные шавки и недомужики!", "Еще одна с пулей в голове", – отмечали пользователи Сети.
Меж тем были и те, кто отметил находчивость и решительность участницы шоу "Дом-2". "Молодец не растерялась. хотели ее ***** а она нааа тебе и таракашку сожрала 🤣", "Ого, классно сделала!👍 Никто и не ожидал, а она не ударила в грязь лицом", – писали поклонники шоу "Дом-2".
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