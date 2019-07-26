"Единая Россия" возрождает культурную жизнь на селе

Премьер-министр, глава "Единой России" Дмитрий Медведев поддержал предложение партийцев по увеличению финансирования реконструкции и строительства домов культуры в сельской местности. Об этом сообщила депутат Госдумы, координатор партпроекта "Культура малой Родины" Ольга Казакова.



Глава правительства поручил не сбавлять темпы в реализации партпроекта, отметила парламентарий. По ее словам, заявок от регионов поступает в два-три раза больше, чем заложено средств.



Поэтому партийцы предложили увеличить финансирование и реконструкцию сельских домов культуры. "Мы услышали, что такая поддержка будет", – сказала Казакова.

В ходе заседания комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы "Единой России" парламентарий указала не необходимость поддержки детских театров. Помощь им продолжается уже третий год, а миллиард рублей, предназначенный на поддержку таких учреждений, дал им возможность развиваться, отметила депутат.

Благодаря этому театры обновили оборудование, закупили транспорт, поставили более двух тысяч спектаклей. Необходимо, чтобы такая поддержка сохранялась еще около двух-трех лет, подчеркнула Казакова.

По ее словам, учреждения культуры получают большой отклик населения. Казакова отметила, что люди видят эти проекты, участвуют в их реализации.

В четверг, 25 июля, в ЦИК "Единой России" под председательством Дмитрия Медведева состоялось очередное заседание комиссии по контролю за реализацией партийной предвыборной программы. Участники отчитались о реализации мер в области экономики, образовании, культуре, здравоохранении.

Также рассматривались экспертные предложения по повышению эффективности реализации проектов. Обсуждение необходимо для проведения промежуточных итогов.