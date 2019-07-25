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Общество

По программе "Единой России" построят 1200 ФАПов

Фото: ER.RU
В рамках исполнения предвыборной программы "Единой России" в ближайшие пару лет для сельских жителей будет построено 1200 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Об этом заявил глава думского комитета по охране здоровья, координатор партийного проекта "Здоровое будущее" Дмитрий Морозов. 
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По его словам, в прошлом и текущем годах появилось 700 новых пунктов. В ближайшие два года к ним прибавятся 1200 новых ФАПов, сказал парламентарий.

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"Отдельное внимание уделяется и приобретению передвижных мобильных комплексов, которых в 2018-2019 годах в общей сумме приобретено 750 штук, а в 2020-2021 годах – 800", – уточнил Морозов в ходе заседания комиссии по реализации предвыборной программы "ЕР" под председательством премьер-министра, главы партии Дмитрия Медведева.

Морозов напомнил, что по совершенствованию работы скорой медицинской помощи ставилась задачи обновить автомобильный парк на уровне не менее 20%. В итоге за три последних года удалось снизить число машин с износом пять и более лет с 43 до 32%, подчеркнул партиец.

Также он отметил увеличение числа вылетов санитарной авиации на 10-12%. Благодаря этому в 2018 году удалось эвакуировать две тысячи детей, причем половина из них – груднички.

Говоря о дальнейшей работе, Морозов отметил, что в этом и следующем годах для санитарной авиации построят 82 вертолетные площадки. А к 2021 году все станции скорой помощи будут подключены к Единой диспетчерской службе, заключил координатор партпроекта "Здоровое будущее".

Дмитрий Морозов. Фото: ER.RU

В четверг, 25 июля, в ЦИК "Единой России" партийцы под председательством Дмитрия Медведева обсудили реализацию предвыборной программы. Представлены отчеты по реализации комплекса мер в экономике, образовании и культуре, в сфере здравоохранения. Представлены экспертные предложения по повышению эффективности работы.

Стоит отметить, что комиссия по контролю за реализацией предвыборной программы партии проводит обсуждение разделов регулярно. Это необходимо для подведения промежуточных итогов.

Автор: 25 июля 2019, 19:55

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