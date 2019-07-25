По программе "Единой России" построят 1200 ФАПов

В рамках исполнения предвыборной программы "Единой России" в ближайшие пару лет для сельских жителей будет построено 1200 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Об этом заявил глава думского комитета по охране здоровья, координатор партийного проекта "Здоровое будущее" Дмитрий Морозов.



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