По программе "Единой России" построят 1200 ФАПов

По его словам, в прошлом и текущем годах появилось 700 новых
пунктов. В ближайшие два года к ним прибавятся 1200 новых ФАПов, сказал
парламентарий.
"Отдельное внимание уделяется и приобретению передвижных мобильных комплексов, которых в 2018-2019 годах в общей сумме приобретено 750 штук, а в 2020-2021 годах – 800", – уточнил Морозов в ходе заседания комиссии по реализации предвыборной программы "ЕР" под председательством премьер-министра, главы партии Дмитрия Медведева.
Морозов напомнил, что по совершенствованию работы скорой медицинской помощи ставилась задачи обновить автомобильный парк на уровне не менее 20%. В итоге за три последних года удалось снизить число машин с износом пять и более лет с 43 до 32%, подчеркнул партиец.
Также он отметил увеличение числа вылетов санитарной авиации на 10-12%. Благодаря этому в 2018 году удалось эвакуировать две тысячи детей, причем половина из них – груднички.
Говоря о дальнейшей работе, Морозов отметил, что в этом и следующем годах для санитарной авиации построят 82 вертолетные площадки. А к 2021 году все станции скорой помощи будут подключены к Единой диспетчерской службе, заключил координатор партпроекта "Здоровое будущее".
В четверг, 25 июля, в ЦИК "Единой России" партийцы под председательством Дмитрия Медведева обсудили реализацию предвыборной программы. Представлены отчеты по реализации комплекса мер в экономике, образовании и культуре, в сфере здравоохранения. Представлены экспертные предложения по повышению эффективности работы.
Стоит отметить, что комиссия по контролю за реализацией предвыборной программы партии проводит обсуждение разделов регулярно. Это необходимо для подведения промежуточных итогов.
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