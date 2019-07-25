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"ЕР" просит Генпрокуратуру разобраться в деле слепой пары из Кузбасса

Фото: er.ru
В "Единой России" попросили генерального прокурора Юрию Чайку как можно скорее разобраться в деле слепых супругов из Кемеровской области. Несколько лет назад у них отобрали квартиру. С обращением к надзорному ведомству выступил депутат Госдумы от Кузбасса, член фракции "ЕР" Антон Горелкин. 
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Незрячий инвалид Владимир Баландин приехал из Кемеровской области в Москву в поисках справедливости. Он намерен добиться возврата своего единственного жилья.

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По его словам, несколько лет назад мошенники незаконно переписали квартиру на посторонних лиц, из-за чего он оказался на улице со своей супругой-инвалидом. В результате незрячей паре пришлось поселиться у знакомых в деревне.

Баландин отправился в столицу в надежде добиться справедливого решения по затянувшейся истории, но по пути заболел воспалением легких и попал в больницу.

По словам Антона Горелкина, он направил обращение в Генеральную прокуратуру и лично главе ведомства Юрию Чайке с просьбой оперативно разобраться в этом вопросе. "Проверить все обстоятельства передачи квартиры Баландиных третьим лицам. Возможно, эта история – не единственная, и мошенники действуют по схеме, незаконно отбирая квартиры у людей с ограниченными возможностями здоровья", – цитирует парламентария РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что намерен добиться справедливого решения. Либо незрячей паре должны вернуть квартиру, либо компенсировать материальный ущерб.

Антон Горелкин. Фото: er.ru

Ранее "Дни.ру" писали, что единороссы попросили Генпрокуратуру взять на контроль расследование дела в отношении сотрудников роддома в Калининграде – реаниматолога Элины Сушкевич и главного врача Елены Белой. Соответствующее обращение в надзорное ведомство направила депутат Госдумы, член президиума генсовета "Единой России" Алена Аршинова.

В партии убеждены, что ситуация требует прозрачного и публичного рассмотрения. Аршинова попросила привлечь к расследованию ведущих экспертов.

Автор: 25 июля 2019, 13:39

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