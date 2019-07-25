"ЕР" просит Генпрокуратуру разобраться в деле слепой пары из Кузбасса

Незрячий инвалид Владимир Баландин приехал из Кемеровской
области в Москву в поисках справедливости. Он намерен добиться возврата своего
единственного жилья.
По его словам, несколько лет назад мошенники незаконно переписали квартиру на посторонних лиц, из-за чего он оказался на улице со своей супругой-инвалидом. В результате незрячей паре пришлось поселиться у знакомых в деревне.
Баландин отправился в столицу в надежде добиться справедливого решения по затянувшейся истории, но по пути заболел воспалением легких и попал в больницу.
По словам Антона Горелкина, он направил обращение в Генеральную прокуратуру и лично главе ведомства Юрию Чайке с просьбой оперативно разобраться в этом вопросе. "Проверить все обстоятельства передачи квартиры Баландиных третьим лицам. Возможно, эта история – не единственная, и мошенники действуют по схеме, незаконно отбирая квартиры у людей с ограниченными возможностями здоровья", – цитирует парламентария РИА Новости.
Депутат подчеркнул, что намерен добиться справедливого решения. Либо незрячей паре должны вернуть квартиру, либо компенсировать материальный ущерб.
Ранее "Дни.ру" писали, что единороссы попросили Генпрокуратуру взять на контроль расследование дела в отношении сотрудников роддома в Калининграде – реаниматолога Элины Сушкевич и главного врача Елены Белой. Соответствующее обращение в надзорное ведомство направила депутат Госдумы, член президиума генсовета "Единой России" Алена Аршинова.
В партии убеждены, что ситуация требует прозрачного и публичного рассмотрения. Аршинова попросила привлечь к расследованию ведущих экспертов.
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