Турчак потребовал оградить детей от избивающих их учителей
Турчак потребовал главу региона вмешаться в расследование этого инцидента и взять под личный контроль ситуацию в детдоме Северодвинска. Там учительница физкультуры проводила урок с применением скалки, унижая и избивая детей. Видео попало в интернет и вызвало возмущение в обществе.
"Судя по этим кадрам, такой с позволения сказать воспитательный процесс практикуется не впервые. Требую от властей региона провести незамедлительную проверку по данному факту и взять губернатору под личный контроль разбирательство данного вопиющего случая", – заявил Турчак.
Факт насилия над детьми вызывает отвращение и негодование, продолжил политик.
Это вдвойне мерзкий поступок. Такие люди и близко не должны подходить к детям.
Секретарь генсовета "Единой России" также поручил руководителю регионального отделения партии немедленно выехать на место и разобраться в ситуации. "Прошу принять все меры, чтобы не допустить впредь повторения факта унижения и издевательств над детьми", – заключил Турчак.
Тем временем Следственный комитет начал проверку сообщения об избивавшей детей учительнице, а замглавы администрации Северодвинска по социальным вопросам Ирина Сахарова рассказала, что к расследованию подключены комиссия по делам несовершеннолетних, органы опеки, управление образования и полиция.
На видео, распространенном в Сети, учительница физкультуры отхлестала учеников 7 класса скакалкой за плохое поведение и низкую успеваемость. Преподаватель два раза ударила мальчика, а потом девочку.
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