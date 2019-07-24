Объявлено о строительстве нового Крымского моста после сообщений о проседании

В Крыму сделали заявление о возведении новой переправы. На сайте государственных закупок объявлен конкурс на строительство Крымского моста, который станет копией того, что строится в Керченском проливе, сообщают СМИ.



Новый Крымский мост станет пешеходным, фактически это уменьшенная копия переправы через Керченский пролив. Предполагается, что сооружение станет одной из точек притяжения туристов и популярным объектом для фотографирования.



Конкурс на строительство инсталляции объявлен на сайте госзакупок. Сообщается, что, в отличие от реального Крымского моста, сооружение в Керчи будет состоять лишь из одной автодорожной арки. Ее длина составит около 70 метров.

Возводить сооружение будут по той же технологии, что и Крымский мост в Керченском проливе. Правда, так же глубоко сваи вбивать не придется. Сначала строители соорудят четыре опоры, затем смонтируют пролетное строение и мостовое полотно, а в конце сделают мощение тротуарной плиткой и установят освещение.

В ноябре прошлого года украинские СМИ со ссылкой на Министерство по вопросам временно оккупированных территорий сообщали о проседании Крымского моста. Такие выводы были сделаны на основе спутниковых фотографий.

Наиболее серьезные проседания якобы были зафиксированы в районе искусственной насыпи со стороны Крымского полуострова. Украинцы заявляли, что скорость проседания там достигает 89 миллиметров в год.