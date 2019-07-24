Объявлено о строительстве нового Крымского моста после сообщений о проседании

Новый Крымский мост станет пешеходным, фактически это
уменьшенная копия переправы через Керченский пролив. Предполагается, что
сооружение станет одной из точек притяжения туристов и популярным объектом для
фотографирования.
Конкурс на строительство инсталляции объявлен на сайте госзакупок. Сообщается, что, в отличие от реального Крымского моста, сооружение в Керчи будет состоять лишь из одной автодорожной арки. Ее длина составит около 70 метров.
Возводить сооружение будут по той же технологии, что и Крымский мост в Керченском проливе. Правда, так же глубоко сваи вбивать не придется. Сначала строители соорудят четыре опоры, затем смонтируют пролетное строение и мостовое полотно, а в конце сделают мощение тротуарной плиткой и установят освещение.
В ноябре прошлого года украинские СМИ со ссылкой на Министерство по вопросам временно оккупированных территорий сообщали о проседании Крымского моста. Такие выводы были сделаны на основе спутниковых фотографий.
Наиболее серьезные проседания якобы были зафиксированы в районе искусственной насыпи со стороны Крымского полуострова. Украинцы заявляли, что скорость проседания там достигает 89 миллиметров в год.В России на очередные нелепые страшилки украинцев про Крымский мост отреагировали с юмором. "Сейчас ваше настроение сместится в сторону веселья, а я буду на месте всегда", – написали в официальном аккаунте переправы в Facebook.
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