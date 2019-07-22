"Какой позор!": откровение о проблемах Крымского моста взбудоражило народ

В ноябре прошлого года украинские журналисты со ссылкой на
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий утверждало о
проседании переправы. В доказательство чиновники ссылались на данные
спутниковой съемки.
Теперь на Украине признали: "построенный оккупантами" Крымский мост может выстоять. Об этом заявил телеведущий и политический аналитик Евгений Киселев в чате издания "Главред".
По его словам, украинцы предполагали, что переправа через Керченский пролив строится по устаревшим технологиям, к тому же в районе с непростой геологической ситуацией. Теперь Киселев признает: современные технологии позволят построить мост, который устоит перед природными катаклизмами.
Он напомнил, что первую переправу через Керченский пролив построили немцы во время Великой Отечественной войны. Позже конструкция была снесена ледоходом.
В Сети бурно отреагировали на откровение украинцев. Признание надежности Крымского моста некоторые пользователи назвали "невероятным" событием.
"Местные СМИ заявили, что "построенный оккупантами" Крымский мост, оказывается, "может выстоять". Удивительный все-таки народец. Пять лет орать, что переправа вот-вот рухнет, а потом признаться в собственной глупости и скудоумии. Какой позор!" - написал на своей странице в Twitter блогер Константин Симонов.
На Украине произошло невероятное. Местные СМИ заявили, что "построенный оккупантами" Крымский мост, оказывается, "может выстоять". Удивительный все-таки народец. Пять лет орать, что переправа вот-вот рухнет, а потом признаться в собственной глупости и скудоумии. Какой позор! pic.twitter.com/qGk3G63xXC— Константин Симонов (@ich_Mitra) July 22, 2019
Автомобильная часть переправы была открыта в мае прошлого года. Через несколько месяцев по Крымскому мосту проедут первые поезда.
Они соединят Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и другие города с крупнейшими населенными пунктами полуострова – Симферополем, Севастополем и Евпаторией. Купить билеты на поезда через Крымский мост можно будет уже в сентябре.
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