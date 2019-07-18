"Сколько скепсиса": Случившемуся на Крымском мосту дана оценка

Состояние Бари Алибасова Дерзкая выходка Зеленского Игры Форум Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Четверг 18 июля
Лента новостей
21:55
Певица МакSим покрасила волосы 10-летней дочери
21:50
"Волшебная": Брежнева ведет борьбу за сохранение планеты
21:41
В Москве бушует ураган
21:07
Погибли дети: в Туве произошла жуткая авария
20:52
Россия нанесла мощный удар по НАТО
20:14
Две россиянки пропали в Германии
19:49
"Какая штучка!": обворожительная Бородина искупалась в овациях
19:20
Бузовой пришлось оправдываться перед коллегой из-за маленькой груди
18:53
Объявлено о начале новой войны США
18:40
Разлучница Леди Гага закатила вечеринку после победы над Шейк
18:00
"Отраженье нашла в алкоголе – он был мне нужен": пронзительная исповедь Лолиты
17:57
Рельсов больше нет: о случившемся на Крымском мосту объявлено публично
17:45
Тело звезды шоу "Дом-2" нашли под окнами многоэтажки
17:44
Путин раскрыл судьбу Донбасса
17:11
СМИ узнали о пополнении в семействе Анджелины Джоли
16:58
Щедрый Смолов заставил рыдать впечатлительных россиян
16:49
Зеленский уложил на лопатки зарвавшегося Порошенко
16:35
Глобальная чистка: Instagram начал избавляться от лайков
16:29
Виктория Лопырева боится за сына
16:19
Завидный жених: Крид сыграл свадьбу в центре столицы
16:19
У "подбросившего" парня на поезде машиниста возникли серьезные проблемы
16:11
Дерзкая выходка Зеленского озадачила Захарову
16:09
Володин: Пальмовое масло может лишиться льгот в ближайшее время
15:49
Cтранному поведению Глюк'oZы нашли объяснение
15:37
"Невозможно спать": Хмельницкая обнародовала неутешительный диагноз
15:28
На реке в Удмуртии утонул 6-летний ребенок
15:21
Хоронят не того: под Москвой ритуальщики перепутали трупы
14:54
Названы главные сложности смены пола
14:54
Чрезвычайная ситуация третьего уровня: человечество на грани заражения смертельным вирусом
14:52
Селедка, шампанское и новый мужчина: Шейк ушла в отрыв после расставания с Купером
14:51
Знаменитая актриса скончалась на 92-м году жизни
14:50
В Германии заговорили об отставке Меркель из-за приступов
14:32
Вытаращившая глаза Пугачева назвала Галкина зверем
14:27
В Подмосковье загорелся ТЦ
14:09
"Богатырь!": звезда "Дома-2" родила второго сына
14:01
Зеленский выступил с заявлением после обвинений в изнасиловании
13:58
Российские виноделы получат мощную поддержку от государства
13:56
"Это приятно и удивительно": Агутина растрогали оригинальным подарком
13:40
"Съемок нет!": Повереннова пожаловалась на трудную судьбу
13:35
Пострадали водитель и пассажир: в Башкирии произошло серьезное ДТП
13:17
Россияне погнали в шею Лукашенко после наглой выходки
13:12
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 июля 2019 года
13:04
Оскандалившаяся Ротару нашла защитника в России
12:57
Переплюнула Волочкову: россияне завопили при виде огромных дыр Королевой
12:55
Выступление Анастасии Волочковой в Москве: "Дни.ру" раздают билеты
12:44
В Подмосковье перепутали двух покойниц
12:36
"В секту попала?": Глюк'oZа удивила странными фото
12:21
Игорь Крутой разрыдался от вида новорожденной дочери
12:06
Двуличный Лукашенко заискивал перед Путиным на Валааме
11:58
Под Петербургом поезд сбил мужчину
11:54
"Завонявшая шоколадка": Порошенко облили помоями в центре Киева
11:47
При пожаре в анимационной студии погибли 12 человек
11:36
В годовщину гибели Боинга мир начал новую атаку на Россию
11:21
Федосеева-Шукшина оставила тяжелобольного Алибасова
10:57
Дело закрыто: с Кевина Спейси сняли обвинения в домогательствах
10:44
Наглец Зеленский поставил дерзкое условие Путину
10:36
"Соски видно": Седокова взбудоражила откровенным фото
10:35
Аршавин поддержал идею продажи алкоголя на стадионах
09:59
Раскрыта тайна миллионного наследства Быстрицкой
09:56
"Никто не имеет на него права!": жесткое заявление молодой пассии Петросяна
09:46
Умер режиссер Юрий Прохоров
09:27
Известная гимнастка сообщила о беременности
09:13
"Испортили хирурги": новое лицо Лорак вызвало оторопь
09:09
Певец Григорий Лепс об инсульте
09:03
"Докатался": Пригожина лишили водительских прав
08:28
"Посылаю тебя куда подальше": Топалов ответил на слова Тодоренко о разводе
08:26
Пугали разговором с Путиным: Зеленский высказался о сложном выборе
08:16
Брошенную Шейк застукали в объятиях другого мужчины
08:09
Вскрылись сексуальные проблемы Леди Гаги и Брэдли Купера
06:20
Не признавший Крым Лукашенко сделал неожиданное предложение Путину
06:17
Гуру соблазнения из "Дома-2" натирается использованными прокладками
04:19
Возраст и болезни: Меркель вынесли страшный вердикт
02:11
Вскрылась связь Билана с вокзальными алкоголиками
00:05
"Хватает дебилов": Бледанс и Жукова размазали за травлю известной певицы
22:05
Изнасилованная Шурыгина ушла от мужа к миллионеру Реброву
21:58
Отношения прописаны контрактом: Чехова раскрыла подноготную отношений Купера и Шейк
21:49
Бузова врезала состарившимся звездам
21:29
"Ноги от ушей!": 19-летняя дочь Маликова в купальнике возбудила россиян
21:27
Оскар Кучера выставил грудь жены напоказ
21:21
Под Москвой в лесу накрыли банду нацистов
21:10
"Таких вещей Бог не прощает": покрытая синяками Волочкова предупредила Алибасова
20:45
Знаменитого актера сделали отцом без его согласия
20:32
Платье за 890 рублей: жена Тарасова вынуждена экономить
20:31
В Удмуртии пенсионерка перевела мошенникам почти 600 тысяч
20:28
Савельева рассказала о непреодолимом желании залезть на шест
20:24
Отказавшуюся от России Катамадзе с распростертыми объятиями встретили в Латвии
20:22
"Шокирована и тронута": переполненная эмоциями Борисова сделала заявление
20:01
"Меня разносит!" – Анита Цой взвыла из-за деликатной проблемы
19:51
"Ужас!": Прилучный превратил маленькую дочь в старуху
19:39
Под Москвой уголовник сжег иномарку
19:31
Известного артиста со счастливой Асмус приняли за дряхлого Харламова
19:30
Стало известно о спасении Алибасова от киллера
19:09
Теряющая власть Мэй набросилась на Путина
18:38
"Не ведитесь!": обеспокоенный Лазарев предупредил об опасности
18:19
"Помятая" Королева сразила мужчин откровенным декольте
17:58
"Хочу познакомиться с вами поближе": Лобода объявила в розыск странного мужчину
17:53
Вайкуле об отношениях с Пугачевой: "У нас с ней все хорошо"
17:34
"В этом нет ничего ужасного": проникшая в чужой туалет Собчак возбудилась от порножурналов
17:18
Возмутительное поведение Лукашенко в церкви попало на видео
16:56
Как летний лагерь меняет детей
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Раскрыт способ излечения от рака груди без ножа
"Мяснистая грудь!": Летучая выставила напоказ интимные части тела
Меркель отправили на пенсию после приступов
"Проблемы со вкусом": любящей роскошь Волочковой влепили звонкую пощечину
"Кошмар какой-то": Каменских распекли за неподходящий наряд
Разозлившаяся Боня встала грудью за дочь
Общество

"Сколько скепсиса": Случившемуся на Крымском мосту дана оценка

Крымский мост. Фото: www.most.life
Днем 18 июля широкой общественности было объявлено о завершении укладки железнодорожного полотна на Крымском мосту. Ожидается, что первые поезда пройдут через эту переправу уже к концу 2019 года. Эксперты оценили это событие.
прочитано 764 раза

Открытие автомобильного движения по Крымскому мосту стало поистине эпохальной страницей в истории Крыма, а также в целом масштабных российских инфраструктурных проектов. Тогда за работами в Керченском проливе следила вся страна. Однако железнодорожная часть переправы не менее важна для российского полуострова.

ПО ТЕМЕ

Рельсов больше нет: о случившемся на Крымском мосту объявлено публично

 Новости Крыма

Сюжеты Новости Крыма

Крымский мост

Крымский мост

"Для нас это, конечно, очень важная и приятная новость. Крым ждет запуска второй части Крымского моста не меньше, чем это было с автотранспортной частью", – цитирует RT депутата Госсовета Республики Крым Владислава Ганжару.

Он добавил, что уже сейчас Крымский мост серьезно изменил ситуацию с логистикой в регионе. Это касается как организации туристических потоков, так и грузоперевозок. Однако в полной мере этот процесс завершится именно после начала железнодорожного сообщения между Крымом и материковой частью России.

"И, конечно, мы понимаем и политическое значение этого события. Ведь мы помним, сколько скепсиса было во всем мире относительно Крымского моста", – напомнил депутат.

Примечательно, что в некоторых странах, например – на Украине, скепсис, кажется, не пропал до сих пор. По крайней мере в украинских СМИ до сих пор появляются статьи, в которых доверчивым читателям рассказывают о невозможности построить Крымский мост или об опасностях, которые якобы ему грозят.

Как бы то ни было, Крымский мост уже построен. А введение в эксплуатацию всех его частей станет очередным доказательством для всего мира относительно возможностей России а также лишний раз подчеркнет неотделимость полуострова от остальной страны.

Напомним, 18 июля две бригады, одна из которых двигалась со стороны Керчи, а вторая – Тамани, встретились и сомкнули рельсы под сводом арки Крымского моста. "Сейчас уложенные на мосту 25-метровые звенья соединяются в плети электроконтактной сваркой. Работают путевые рельсосварочные машины", – цитирует портал most.life руководителя подрядной организации Евгения Чибышева.

Он отметил, что всего будет более трех тысяч сварочных швов, которые предстоит отшлифовать. "Ход движения поездов по таким путям будет плавным и почти бесшумным", – подчеркнул эксперт. Продолжаются и другие работы. Суммарно на объекте в две смены трудятся порядка пяти тысяч инженеров и рабочих.

Автор: 18 июля 2019, 21:49
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ВестникЪГость
Ответить
Будет предполагаю большая трагедия, когда Локомотив въедет в Арку, вся ЖД и ЖБ (железо-бетонная) конструкция накреница и паровоз с пассажирами уйдет к Царю Нептуну.
300 - 400 утопленников обрушат рейтинг Солнцеликого до Луноликого!
Спасти положение еще можно, если срочно убрать все лишние грузы эти гравийные насыпи и многотонные рельсы с еле дышащего наладом мосту.
Я не учёный и то понимаю учёных.
МОСТ НЕ ЖИЗНЕСПОСОБЕН ЖД, ТАК КАК ЕСТЬ ХОРОШИЙ ЖД ИЗ КИЕВА В КРЫМ.
Крушение моста с одной стороны вызовет бурю негодования общественности на бездарную власть, но с другой стороны имеет очень Важный Положительный Момент.
В обществе опять начнут прислушиваться к Науке и Ученым, а не к сумазбродным желаниям диктаторов узурпаторов любой ценой (через трупы людей) покорять Мать Природу.

П.С.
Уже была трагедия на мосту, когда автобус в рабочими ушел на дно и 18 рабочих утопли.
Вдовы до сих пор не могут придти в себя и проклинают горе строителей.
И их можно понять, никто им не заменить мужей отцов братьев.
ВОИСТИНУ - МОСТ УБИЙЦА - МОСТ КИЛЛЕР.
Так, давайте остановим этот поток смертей.
ХВАТИТ ЦАРЮ НЕПТУНУ ПРИНОСИТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖЕРТВЫ!
Здравый смысл должен победить это безумие, мегабезумие, гигабезумие.
Супер пупер стройки до добра не доведут. Конец будет печальным и горьким.
Убей в себе гордыню Гигантоманию.
Природа все сметет на корню.
БУРЯ
УРАГАН
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
ПРОВАЛ ГРУНТА
ЛЕДЯНЫЕ ГЛЫБЫ АЗОВА...

УЖЕ ОТ ВСЕГО ЭТОГО УЖАСА ВОЛОСЫ ДЫБОМ НА ГОЛОВЕ ШЕВЕЛЯТСЯ...
ЛЮДИ ПРОСНИТЕСЬ!
ПРИРОДУ НЕЛЬЗЯ ПОБЕДИТЬ И УКРОТИТЬ.
А ВАС ОНА СКОРО НАКАЖЕТ КАК ТУЗИК ГРЕЛКУ.
Гость
Ответить
Гость
У свино-укропных конечно же ПУКАНЫ рвёт!!!
И не только... Они даже спать немогут...
Гость
Ответить
ВестникЪГость
Крымский мост нельзя строить! Будет трагедия – российский ученый
Крымский мост задумывался Кремлем не столько как инфраструктурный, сколько как политический, пропагандистский проект. Таким образом россиянам, у которых за годы после аннексии несколько выветрилась эйфория от «Крымнаш», необходимо было доказать: оккупированный украинский полуостров ждет большое будущее. Ради того, чтобы накануне президентских выборов по нему мог с ветерком проехаться сам Владимир Путин, даже была смещена дата российских выборов. Передает Обозреватель 14 марта вечный президент России все-таки побывал на недостроенном Крымском мосту и подсластил горькую пилюлю обещанием, что уже в мае по нему можно будет проехаться на автомобиле. Но, увы, это как раз тот случай, когда желания не совпали с возможностями: с экономическими, с политическими и даже с сугубо геологическими. Похоже, «грандиозный» проект ждет участь двух предыдущих мостов через Керченский пролив. Железобетонные аргументы в пользу этого утверждения в интервью «Обозревателю» привел старший научный сотрудник Института водных проблем РАН, кандидат геолого-минералогических наук, горный инженер-гидрогеолог, член партии РОДП «Яблоко» Юрий Медовар. — На май текущего года запланирована сдача автомобильной части моста, на конец 2019 года – железнодорожной. — Прекрасно! Я рад за Путина. Может, он по нему и пройдется, а лучше – проедется.

На самом деле они хотели запустить этот мост к мартовским выборам – именно потому их и перенесли. Его строят давно, и я не знаю, построят или нет. Я много говорил об этом, и могу добавить только единственное: что мост в этом месте строить нельзя. Настоящий СНИП (Строительные нормы и правила. – Ред.) писали специалисты с большой буквы, которых сейчас, наверное, уже не осталось, потому что старые ушли туда (показывает вверх), среднего возраста уехали за границу, а в молодых я как-то мало верю, потому что сам принимаю по своей специальности экзамен в аспирантуру, и я вижу их уровень знаний. Так вот, в старом СНИПе было написано, надо и господину Путину об этом сказать – что арочный мост можно строить только на скальных породах, то есть основание должно быть твердым – граниты или что-то еще. Тогда они держат. А здесь – полутвердые, водонасыщенные, плывущие глины, у которых эпюра напряжения, эпюра нагрузки совершенно другая. Поэтому сразу и просели две центральные опоры. Сначала я думал: как же так? Почему они его строят с середины? Обычно среднее звено – последнее. Но потом стало ясно: тут колоссальная нагрузка, 10 тысяч тонн на 2 опоры. И они посадили этот центральный арочный проем, и он просел. Почему просел – понятно, потому что это связанные грунты и глины. Но они-то просели неравномерно, получился очень большой перекос, и это очень страшно на самом деле.

По той же причине нельзя построить железнодорожные подъезды – там грунты не те. Нужно менять весь грунт, который находится на подъездных путях, а это дополнительно еще 3 миллиарда рублей.
<цензура>

П.С.
Братки криминальных 90 не слушают Ученых.
Подтерись своей писаниной-чепухой!!!
Гость
Ответить
У свино-укропных конечно же ПУКАНЫ рвёт!!!
ВестникЪГость
Ответить
Крымский мост нельзя строить! Будет трагедия – российский ученый
Крымский мост задумывался Кремлем не столько как инфраструктурный, сколько как политический, пропагандистский проект. Таким образом россиянам, у которых за годы после аннексии несколько выветрилась эйфория от «Крымнаш», необходимо было доказать: оккупированный украинский полуостров ждет большое будущее. Ради того, чтобы накануне президентских выборов по нему мог с ветерком проехаться сам Владимир Путин, даже была смещена дата российских выборов. Передает Обозреватель 14 марта вечный президент России все-таки побывал на недостроенном Крымском мосту и подсластил горькую пилюлю обещанием, что уже в мае по нему можно будет проехаться на автомобиле. Но, увы, это как раз тот случай, когда желания не совпали с возможностями: с экономическими, с политическими и даже с сугубо геологическими. Похоже, «грандиозный» проект ждет участь двух предыдущих мостов через Керченский пролив. Железобетонные аргументы в пользу этого утверждения в интервью «Обозревателю» привел старший научный сотрудник Института водных проблем РАН, кандидат геолого-минералогических наук, горный инженер-гидрогеолог, член партии РОДП «Яблоко» Юрий Медовар. — На май текущего года запланирована сдача автомобильной части моста, на конец 2019 года – железнодорожной. — Прекрасно! Я рад за Путина. Может, он по нему и пройдется, а лучше – проедется.

На самом деле они хотели запустить этот мост к мартовским выборам – именно потому их и перенесли. Его строят давно, и я не знаю, построят или нет. Я много говорил об этом, и могу добавить только единственное: что мост в этом месте строить нельзя. Настоящий СНИП (Строительные нормы и правила. – Ред.) писали специалисты с большой буквы, которых сейчас, наверное, уже не осталось, потому что старые ушли туда (показывает вверх), среднего возраста уехали за границу, а в молодых я как-то мало верю, потому что сам принимаю по своей специальности экзамен в аспирантуру, и я вижу их уровень знаний. Так вот, в старом СНИПе было написано, надо и господину Путину об этом сказать – что арочный мост можно строить только на скальных породах, то есть основание должно быть твердым – граниты или что-то еще. Тогда они держат. А здесь – полутвердые, водонасыщенные, плывущие глины, у которых эпюра напряжения, эпюра нагрузки совершенно другая. Поэтому сразу и просели две центральные опоры. Сначала я думал: как же так? Почему они его строят с середины? Обычно среднее звено – последнее. Но потом стало ясно: тут колоссальная нагрузка, 10 тысяч тонн на 2 опоры. И они посадили этот центральный арочный проем, и он просел. Почему просел – понятно, потому что это связанные грунты и глины. Но они-то просели неравномерно, получился очень большой перекос, и это очень страшно на самом деле.

По той же причине нельзя построить железнодорожные подъезды – там грунты не те. Нужно менять весь грунт, который находится на подъездных путях, а это дополнительно еще 3 миллиарда рублей.
<цензура>

П.С.
Братки криминальных 90 не слушают Ученых.
1

Популярные темы форума

Политика

В Германии заговорили об отставке Меркель из-за приступов
Зеленский выступил с заявлением после обвинений в изнасиловании
Россияне погнали в шею Лукашенко после наглой выходки
"Завонявшая шоколадка": Порошенко облили помоями в центре Киева

Шоу-бизнес

Певица МакSим покрасила волосы 10-летней дочери
Врач сделала важное заявление после госпитализации Юрия Шатунова
"Волшебная": Брежнева ведет борьбу за сохранение планеты
Деревянный крест и фото: сын не может установить памятник на могиле Крачковской

Проишествия

Любовник в подробностях рассказал о зверском убийстве молодой стюардессы в Москве
Шокирующие подробности жестокого убийства стюардессы в Москве
Эвакуация и взрывы: жители Подмосковья переполошились из-за страшного пожара в Мытищах
Упавший обломок скалы унес жизни 8 туристов (видео)

Lifestyle

Ефремов раскрыл причину смерти матери
Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

Игорь Крутой разрыдался от вида новорожденной дочери

Музыкант не смог сдержать эмоций
Шоу-бизнес

Федосеева-Шукшина оставила тяжелобольного Алибасова

По словам подруги, продюсер никому не нужен
Шоу-бизнес

Брошенную Шейк застукали в объятиях другого мужчины

Поклонники гадают, кто этот таинственный незнакомец
Шоу-бизнес

"Никто не имеет на него права!": жесткое заявление молодой пассии Петросяна

Татьяна Брухунова разоткровенничалась

Гороскоп

Вскрылись сексуальные проблемы Леди Гаги и Брэдли Купера
Возраст и болезни: Меркель вынесли страшный вердикт
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Двуличный Лукашенко заискивал перед Путиным на Валааме
Наталья Рудова появилась без юбки на детском фильме
Украинская поп-звезда Тина Кароль ошарашила соблазнительным кадром
Яковлева в Витебске присмотрела себе очаровательного мальчика

Спорт

"Мое проклятие реально!": Туктамышева ошарашила громким заявлением об Олимпиаде
Назойливая Загитова замучила питомца ради лайков (видео)
Легендарный боксер высказался о шансах Макгрегора победить Нурмагомедова
Украинская теннисистка утерла нос Шараповой

Регионы

На Крымском мосту начали демонтаж конструкций после мощной атаки
Диверсия: россиян предупредили об опасности проезда по Крымскому мосту
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru