"Сколько скепсиса": Случившемуся на Крымском мосту дана оценка

Открытие автомобильного движения по Крымскому мосту стало поистине эпохальной страницей в истории Крыма, а также в целом масштабных российских инфраструктурных проектов. Тогда за работами в Керченском проливе следила вся страна. Однако железнодорожная часть переправы не менее важна для российского полуострова.
"Для нас это, конечно, очень важная и приятная новость. Крым ждет запуска второй части Крымского моста не меньше, чем это было с автотранспортной частью", – цитирует RT депутата Госсовета Республики Крым Владислава Ганжару.
Он добавил, что уже сейчас Крымский мост серьезно изменил ситуацию с логистикой в регионе. Это касается как организации туристических потоков, так и грузоперевозок. Однако в полной мере этот процесс завершится именно после начала железнодорожного сообщения между Крымом и материковой частью России.
"И, конечно, мы понимаем и политическое значение этого события. Ведь мы помним, сколько скепсиса было во всем мире относительно Крымского моста", – напомнил депутат.
Примечательно, что в некоторых странах, например – на Украине, скепсис, кажется, не пропал до сих пор. По крайней мере в украинских СМИ до сих пор появляются статьи, в которых доверчивым читателям рассказывают о невозможности построить Крымский мост или об опасностях, которые якобы ему грозят.
Все рельсы уложены! Стыковка на арке - главное событие лета :) #крымскиймост https://t.co/Pyd0wRzhK7— Крымский мост (@Krymsky_bridge) July 18, 2019
Как бы то ни было, Крымский мост уже построен. А введение в эксплуатацию всех его частей станет очередным доказательством для всего мира относительно возможностей России а также лишний раз подчеркнет неотделимость полуострова от остальной страны.
Напомним, 18 июля две бригады, одна из которых двигалась со стороны Керчи, а вторая – Тамани, встретились и сомкнули рельсы под сводом арки Крымского моста. "Сейчас уложенные на мосту 25-метровые звенья соединяются в плети электроконтактной сваркой. Работают путевые рельсосварочные машины", – цитирует портал most.life руководителя подрядной организации Евгения Чибышева.
Он отметил, что всего будет более трех тысяч сварочных швов, которые предстоит отшлифовать. "Ход движения поездов по таким путям будет плавным и почти бесшумным", – подчеркнул эксперт. Продолжаются и другие работы. Суммарно на объекте в две смены трудятся порядка пяти тысяч инженеров и рабочих.
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