"Снести за минуту": план уничтожения Крымского моста вызвал истерику

Крымский мост, как и весь полуостров, надежно защищен. И любые попытки атак со стороны Украины будут иметь плачевные последствия для Киева. В Москве прокомментировали план Турчинова, который, якобы, нашел способ уничтожить Керченскую переправу.

Крымский мост будет уничтожен за несколько минут с помощью новых украинских крылатых ракет "Нептун", заявил бывший секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов. По его словам, Киеву удалось в кратчайшие сроки модернизировать это оружие – так как Украине надо защищаться от России в Азовском и Черном морях.

В Москве заявления украинского "специалиста", комментируют, как обычно, с сарказмом. Во-первых, ни одного доказательства того, что эти ракеты могут попадать в цель, Киев так и не представил – все ограничивалось громкими заявлениями Петра Порошенко. Кроме того, Крымский мост достаточно хорошо защищен.

"Хочется спросить бывшего главного "оборонщика" Украины – неужели он всерьез думает, что в случае пуска украинских ракет российские военные, открыв рот, будут наблюдать за их полетом?", – поинтересовался депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя планы Турчинова по поводу Крымского моста. Парламентарий подчеркнул, что безответственные заявления некоторых украинских политиков только вредят хрупким контактам, которые устанавливаются между двумя странами.

В Москве надеются, что новая власть на Украине все же будет умнее предыдущей. "Полуостров, как и Крымский мост, надежно защищен. Если что-то подобное и произойдет – что маловероятно - то Крымский мост не пострадает. А вот последствия для Украины будут самыми плачевными", – предупредил сенатор Сергей Цеков. Ранее в Совете Федерации, комментируя подобные выступления украинских политиков, отмечали: любое столкновение на море с российским флотом окончится крахом для ВМС Украины, напоминает РИА Новости.