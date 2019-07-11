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Наглая атака украинцев на Крымский мост окончилась провалом

Крымский мост был открыт для автомобилей в мае прошлого года. Фото: most.life
Переправа через Керченский пролив продолжает будоражить беспокойных украинцев. В местных СМИ началась очередная информационная атака на Крымский мост: якобы переправа не помогла увеличить количество туристов на полуострове. В Сети обратили внимание на очередной украинский фейк и дали отпор провокаторам. 
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Украинцы напомнили, что Крыму обещали увеличение туристического потока и снижение цен после открытия переправы через Керченский пролив. "Однако Крымский мост почему-то не помог", – пишет издание replyua.net.

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 Крымский мост

Крымский мост

По словам журналистов, в разгар курортного сезона на полуострове почти нет отдыхающих, хотя глава Крыма Сергей Аксенов обещал, что в этом году в республике отдохнут около семи миллионов человек. "Июль, разгар сезона, а туристов все нет и нет", – цитирует издание пользователя Twitter Крымский проблеск.

Россияне быстро разоблачили очередные байки жителей Незалежной. "Украинцы утверждают, что в Крыму якобы мало туристов, не помог даже Крымский мост. А лично у меня есть несколько знакомых, кто поехал отдыхать на полуостров именно через переправу", – отметил пользователь Twitter Константин Симонов.

По Крымскому мосту проехали более пяти миллионов автомобилей. Фото: most.life

По словам комментатора, туристов на полуострове много, все довольны. "Сидите молча и завидуйте, украинцы", – посоветовал Симонов.

С момента открытия автомобильной части Крымского моста по нему проехало более пяти миллионов автомобилей. Многие люди едут на полуостров с туристическими целями. Власти региона уверены: после запуска железной дороги турпоток продолжит расти.

Скоро по Крымскому мосту поедут поезда. Фото: most.life

Сейчас строители находятся на финишной прямой. Поезда с пассажирами по Крымскому мосту планируется запустить в конце года. Продажи билетов начнутся за несколько месяцев, в сентябре.

Автор: Федор Лопырев11 июля 2019, 15:10
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

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