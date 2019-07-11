Наглая атака украинцев на Крымский мост окончилась провалом

Переправа через Керченский пролив продолжает будоражить беспокойных украинцев. В местных СМИ началась очередная информационная атака на Крымский мост: якобы переправа не помогла увеличить количество туристов на полуострове. В Сети обратили внимание на очередной украинский фейк и дали отпор провокаторам.



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