Наглая атака украинцев на Крымский мост окончилась провалом
Украинцы напомнили, что Крыму обещали увеличение
туристического потока и снижение цен после открытия переправы через Керченский
пролив. "Однако Крымский мост почему-то не помог", – пишет издание
replyua.net.
По словам журналистов, в разгар курортного сезона на полуострове почти нет отдыхающих, хотя глава Крыма Сергей Аксенов обещал, что в этом году в республике отдохнут около семи миллионов человек. "Июль, разгар сезона, а туристов все нет и нет", – цитирует издание пользователя Twitter Крымский проблеск.
Россияне быстро разоблачили очередные байки жителей Незалежной. "Украинцы утверждают, что в Крыму якобы мало туристов, не помог даже Крымский мост. А лично у меня есть несколько знакомых, кто поехал отдыхать на полуостров именно через переправу", – отметил пользователь Twitter Константин Симонов.
По словам комментатора, туристов на полуострове много, все довольны. "Сидите молча и завидуйте, украинцы", – посоветовал Симонов.
Украинцы утверждают, что в Крыму якобы мало туристов, не помог даже Крымский мост. А лично у меня есть несколько знакомых, кто поехал отдыхать на полуостров именно через переправу. Говорят, туристов много, все довольны. Сидите молча и завидуйте, украинцы) pic.twitter.com/hYrJ4VRma4— Константин Симонов (@ich_Mitra) 11 июля 2019 г.
С момента открытия автомобильной части Крымского моста по нему проехало более пяти миллионов автомобилей. Многие люди едут на полуостров с туристическими целями. Власти региона уверены: после запуска железной дороги турпоток продолжит расти.
Сейчас строители находятся на финишной прямой. Поезда с пассажирами по Крымскому мосту планируется запустить в конце года. Продажи билетов начнутся за несколько месяцев, в сентябре.
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