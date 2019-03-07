Сделано откровенное заявление о вреде Крымского моста
Сообщается, что темпы роста цен на жилье в регионе
значительно превысили даже московские. За квадратный метр на вторичном рынке на
полуострове после открытия Крымского моста теперь просят в среднем 92 тысячи
рублей.
Повышение составило 14%, пишут украинские СМИ со ссылкой на издание "Коммерсант". Между тем в российской столице цены на квадратные метры выросли на 6,9% – до 203 тысяч рублей.
Происходящее эксперты связывают со строительством Крымского моста. С открытием автомобильной части транспортная ситуация на полуострове значительно улучшилась.
На горизонте – запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту. Так что можно прогнозировать дальнейшее повышение стоимости недвижимости в регионе. По всей видимости, для тех крымчан, которые хотят обзавестись собственной крышей, жилье станет еще менее доступно.
Это не единственная проблема, к которой привело строительство Крымского моста, утверждают украинские СМИ. "Так, запуск трассы "Таврида", которая соединила Керченский мост и Севастополь в оккупированном Крыму, был преждевременным, что привело к множеству проблем на дороге", – пишет издание "Обозреватель", регулярно публикующее сомнительную информацию про переправу.
Напомним, ранее украинцы нервно отреагировали на усиление военно-морской группировки России у Крымского моста. По мнению некоторых экспертов, Москва якобы заинтересована в нагнетении напряженности у переправы.
На днях в Керчь прибыли новые десантные корабли Росгвардии. Суда оснащены навигационным и радиотехническим оборудованием и способны маневрировать на скорости до 80 километров в час при любой погоде.
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