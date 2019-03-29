"Единая Россия" поможет отремонтировать спортзалы в малых городах

Партпроект "Единой России" "Детский спорт" вместе с Министерством просвещения подготовили инициативу, позволяющую включить в программу реконструкции спортзалов в сельских школах общеобразовательные учреждения в малых населенных пунктах. По словам депутата Госдумы, координатора партийного проекта "Детский спорт" Ирины Родниной, соответствующие поправки планируется внести до конца года.



Партиец отметила, что вопрос прорабатывается с Минпросвещения. Она выразила надежду, что за год удастся внести поправки в нормативно-правовую документацию программы. "И со следующего года включить в реализацию направления общеобразовательные учреждения, расположенные в населенных пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек", – сказала парламентарий.



Роднина напомнила, что министр просвещения Ольга Васильева говорила о запросе на строительство новых спортивных сооружений в общеобразовательных учреждениях поселков городского типа и малых городов. По словам парламентария, в 2018 году координаторы партийного проекта "Детский спорт" в регионах и главы местных органов исполнительной власти в области физкультуры регулярно обращались с просьбой расширить географию реконструкции спортзалов на поселки городского типа и малые города.

За время реализации партпроекта "Детский спорт" было отремонтировано 4688 спортивных залов в школах, рассказала депутат. Кроме того, 268 аудиторий перепрофилировали под спортивные залы, также было оснащено почти две тысячи открытых плоскостных спортивных сооружений. В этом году финансирование нужд направления продолжится.

"Общий объем средств составил 1,455 миллиарда рублей", – уточнила Роднина.

Напомним, ранее на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта Ольга Васильева отметила, что в ремонте спортивных залов нуждаются более 12 тысяч школ, а более четырех тысяч их вовсе не имеют. По словам министра, в программе развития инфраструктуры сельских школ приняли участие 83 региона, из бюджета выделено восемь миллиардов рублей. На эти средства построено 5295 новых залов.

Партийный проект "Детский спорт" направлен на оздоровление детей и формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения. Партпроект помогает строить и реконструировать спортивные залы, возводить пришкольные стадионы, при содействии партийцев проводятся турниры по игровым видам спорта, в том числе Всемирные игры юных соотечественников.