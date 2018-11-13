"ЕР" отстояла благоустройство малых населенных пунктов

Партия "Единая Россия" смогла защитить действующую модель использования регионами федеральных средств на благоустройство дворов и малых населенных пунктов. Об этом заявил секретарь генсовета партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, комментируя решения трехсторонней комиссии по межбюджетным отношениям.



По его словам, вопрос сохранения действующего порядка поднимался на октябрьском заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы "ЕР". Партийцы выступили против исключения из правил предоставления субсидий населенных пунктов с населением более тысячи человек, а также передачи дворовых территорий на финансирование муниципалитетов и внебюджетных источников.

Позиция единороссов нашла поддержку у премьер-министра, председателя "ЕР" Дмитрия Медведева. "В итоге нам удалось защитить действующую модель выделения федеральных средств на ремонт дворов многоквартирных домов, а также на благоустройство населенных пунктов с населением более одной тысячи человек", – сказал Турчак, подчеркнув, что программа продолжит работать и в 2019 году.

Изменение облика российских городов и благоустройство дворовых и общественных территорий являются одними из самых успешных направлений партийной работы, отметил законодатель. Он напомнил, что столь масштабная задача решается в рамках партпроекта "Городская среда". "Более того, это одна из основных задач, поставленных президентом в его послании Федеральному собранию", - подчеркнул парламентарий.





Позиция партии по вопросу благоустройства нашла полную поддержку в регионах. По словам Турчака, в "Единую Россию" поступают обращения жителей с просьбами благоустроить их дворы. "Эта тема также звучит во время региональных дискуссий, которые проходят в преддверии декабрьского съезда "Единой России", - отметил секретарь генсовета партии.

В следующем году на благоустройство дворовых и общественных территорий из федерального бюджета будет направлено почти в два раза больше средств - 41,2 миллиарда рублей. Всего за следующие три года на эти цели выделят более 120 миллиардов рублей.

Партийный проект "Единой России" "Городская среда" направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в субъектах Федерации. Работы проводятся на основании обращений и инициатив местных жителей, на каждом этапе благоустройства обеспечивается общественный контроль.

Работа координируется между федеральными, региональными и местными властями. При этом в благоустройство активно вовлекаются местные жители. Особое внимание в партпроекте уделено городским паркам. Для повышения уровня их комфорта проводятся общественные слушания, собираются пожелания граждан.