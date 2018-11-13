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Регионы

"ЕР" отстояла благоустройство малых населенных пунктов

Фото: www.globallookpress.com
Партия "Единая Россия" смогла защитить действующую модель использования регионами федеральных средств на благоустройство дворов и малых населенных пунктов. Об этом заявил секретарь генсовета партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, комментируя решения трехсторонней комиссии по межбюджетным отношениям.
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По его словам, вопрос сохранения действующего порядка поднимался на октябрьском заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы "ЕР". Партийцы выступили против исключения из правил предоставления субсидий населенных пунктов с населением более тысячи человек, а также передачи дворовых территорий на финансирование муниципалитетов и внебюджетных источников.  

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Позиция единороссов нашла поддержку у премьер-министра, председателя "ЕР" Дмитрия Медведева. "В итоге нам удалось защитить действующую модель выделения федеральных средств на ремонт дворов многоквартирных домов, а также на благоустройство населенных пунктов с населением более одной тысячи человек", – сказал Турчак, подчеркнув, что программа продолжит работать и в 2019 году. 

Изменение облика российских городов и благоустройство дворовых и общественных территорий являются одними из самых успешных направлений партийной работы, отметил законодатель. Он напомнил, что столь масштабная задача решается в рамках партпроекта "Городская среда". "Более того, это одна из основных задач, поставленных президентом в его послании Федеральному собранию", - подчеркнул парламентарий.

Андрей Турчак. Фото: ER.RU

Позиция партии по вопросу благоустройства нашла полную поддержку в регионах. По словам Турчака, в "Единую Россию" поступают обращения жителей с просьбами благоустроить их дворы. "Эта тема также звучит во время региональных дискуссий, которые проходят в преддверии декабрьского съезда "Единой России", - отметил секретарь генсовета партии.  

В следующем году на благоустройство дворовых и общественных территорий из федерального бюджета будет направлено почти в два раза больше средств - 41,2 миллиарда рублей. Всего за следующие три года на эти цели выделят более 120 миллиардов рублей.  

Партийный проект "Единой России" "Городская среда" направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в субъектах Федерации. Работы проводятся на основании обращений и инициатив местных жителей, на каждом этапе благоустройства обеспечивается общественный контроль.     

Работа координируется между федеральными, региональными и местными властями. При этом в благоустройство активно вовлекаются местные жители. Особое внимание в партпроекте уделено городским паркам. Для повышения уровня их комфорта проводятся общественные слушания, собираются пожелания граждан.

Автор: Иван Поляков13 ноября 2018, 11:59

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