Буйный житель Омска отогнал врачей от избитого брата

Сотрудники скорой помощи прибыли в частный дом на 23-ю Линию в Омске на вызов мужчины, который жаловался на головную боль. Однако на пороге их встретил агрессивный брат звонившего. Сообщается, что он не давал врачам оказать помощь нуждающемуся и мог причинить вред как окружающим, так и себе, передает портал gorod55.ru. Тогда медики воспользовались тревожной кнопкой. На их вызов прибыли сотрудники Росгвардии. Выяснилось, что обращавшийся за помощью врачей омич пытался успокоить своего брата, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, за что получил по голове. Росгвардейцы задержали агрессора и сопроводили вместе с врачами в токсикологическое отделение больницы. Звонивший же от госпитализации отказался – помощь ему была оказана на месте.