В Туве 137 человек отравились шаурмой

Число отравившихся некачественной шаурмой в столице Тувы увеличилось до 137 человек. Как сообщает телеканал "360", инцидент с отравлением курицей и чесночным соусом в кафе "Шаурма" в Кызыле произошел накануне.



Сначала более 90 человек обратились в больницу с острым кишечным отравлением. Все пострадавшие ели в одном кафе. Специалисты уже выявили в сальмонеллу и шигеллы.