В Туве 137 человек отравились шаурмой

Число
отравившихся некачественной шаурмой в столице Тувы увеличилось до
137 человек. Как сообщает телеканал "360", инцидент с отравлением курицей и
чесночным соусом в кафе "Шаурма" в Кызыле произошел накануне.
Сначала более 90 человек обратились в больницу с острым кишечным отравлением. Все пострадавшие ели в одном кафе. Специалисты уже выявили в сальмонеллу и шигеллы.
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