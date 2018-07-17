Россиян держит в страхе мускулистый и настойчивый маньяк-сосун
Информация о странном гражданине появилась в соцсети "ВКонтакте". Как выяснилось, маньяк-сосун орудует в пермском парке Балатово.
Речь идет о высоком и широкоплечем мужчине крупного телосложения. Он носит бороду, ездит на велосипеде и преследует исключительно молодых парней, призывая "немного расслабиться".
"Не получив положительного ответа, мужчина уже более уверенно предлагает: "Дай отсосу", – цитирует чуть не ставшего жертвой маньяка пермяка "Ura.ru". Он смог постоять за себя и покинул парк. Полицейские уже получили приметы злоумышленника.
В пермском парке Балатово орудует маньяк-сосун https://t.co/SgayFha5lS— Валерий (@PX2cYJmLuwbm2a4) 16 июля 2018 г.
Напомним, что летом прошлого года в Москве орудовал маньяк-лизун, который нападал на девушек. Один из инцидентов произошел неподалеку от станции метро "Крылатское". В заявлении пострадавшая сообщила, что извращенец облизал ей лицо, грудь и ягодицы. Женщина смогла отбиться и убежать, а лизун скрылся с места происшествия.
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