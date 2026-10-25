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"Закончат как Дибровы": о печальном конце брака Петросяна и Брухуновой заговорили в Сети

Евгений Петросян. Фото: кадр из &quot;Смехопанорамы&quot;
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Подозрительная череда одиноких заграничных вояжей молодой спутницы жизни 81-летнего мэтра отечественного юмора спровоцировала громкие пересуды о неминуемом крушении их внешне образцового союза.

На протяжении последних лет брак 81-летнего народного артиста РФ Евгения Петросяна и его 37-летней помощницы Татьяны Брухуновой преподносился публике как тихая гавань, наполненная семейным уютом и поздним отцовским счастьем. Молодая супруга исправно публиковала в блоге пасторальные снимки с подрастающими наследниками — сыном Ваганом и маленькой дочерью Матильдой, демонстрируя трогательную заботу об именитом муже. Однако осенью 2026 года красивая картинка дала серьезную трещину: о печальном конце брака Петросяна и Брухуновой заговорили в Сети, причем с пугающей уверенностью и деталями.

Главным поводом для мрачных прогнозов стало тревожное дежавю, заставившее комментаторов провести прямую аналогию с громким крахом другой известной светской пары — Дмитрия и Полины Дибровых. Наблюдательные пользователи вспомнили: незадолго до того, как шестнадцатилетний союз телеведущего разлетелся на куски, его молодая избранница вела себя точно так же. Полина бесконечно уезжала из семейного особняка в компании подружек на экзотические ретриты, создавая видимость бурной духовной деятельности, пока в итоге не вскрылась горькая правда об увлечении другим мужчиной.

Сегодня в семье юмориста разворачивается идентичный сюжет. Татьяна буквально не вылезает из дальних странствий, демонстративно оставляя пожилого сатирика одного в Москве. Не успев распаковать чемоданы после колоритного отпуска в Марокко, брюнетка тут же улетела в новый вояж — на этот раз в Узбекистан. До этого модница в гордом одиночестве наслаждалась северными пейзажами Кижей во время речного круиза.

Общественность в социальных сетях вынесла браку сатирика однозначный вердикт:

"Закончат в точности, как Дибровы, ждем скорое официальное заявление о разводе", "Опять молодая жена устала от дедушки и сбежала", "А чем таким занимается Брухунова, что ей ежемесячно требуется отдых от семьи?" "Где-то мы этот сценарий уже видели — скоро всплывет тайный возлюбленный".

Попытки самой Татьяны оправдаться заявлениями о том, что ее постоянные разъезды — это вовсе не отдых, а "тяжелый, энергозатратный труд" с плохими дорогами и ежедневной сменой гостиничных номеров, лишь подлили масла в огонь. Пользователи резонно заметили: когда молодая здоровая женщина ищет любой благовидный предлог, чтобы неделями не ночевать с мужем под одной крышей, дни такого союза сочтены. Разговоры о неминуемом разрыве звездной четы звучат все громче, и удержать ускользающую музу престарелому юмористу становится сложнее с каждым новым билетом на самолет.

Шоу-бизнес в Telegram

25 октября 2026, 11:30
Евгений Петросян. Фото: кадр из "Смехопанорамы"
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова: дешевый спектакль или настоящая любовь?

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото: cоцсети / @petrosyanevgeny
Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / www.globallookpress.com

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