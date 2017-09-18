В Москве поймали маньяка-лизуна из McDonalds
Задержанный оказался работником одного из московских ресторанов быстрого питания McDonalds. Он родом из Дагестана, в Москву приехал чтобы подзаработать.
Ранее в московское отделение полиции поступило заявление об изнасиловании и ограблении. По словам потерпевшей, нападение произошло вечером 10 сентября 2017 года, когда она уже была в постели. Мужчина вошел в комнату и начал душить девушку. Между ними завязалась борьба, в ходе которой оба упали с кровати. При этом нападавший уверял, что не причинит девушке вреда. По его словам, он пришел "только полизать". Мужчина сказал, что его зовут Марат. В итоге, угрожая девушке физической расправой, он склонил ее к оральному сексу. Затем забрал у своей жертвы телефон Xiaomi стоимостью десять тысяч рублей и наручные часы Rado за 250 тысяч рублей. После этого маньяк просто вышел через дверь.
Еще один маньяк-лизун задержан в Москве... а сколько таких уЛИЗНУЛо? https://t.co/3hPJlcMSUB— Владимир Агеев (@LorSamPau) 18 сентября 2017 г.
"В отношении него было возбуждено уголовное дело по трем статьям: о насильственных действиях сексуального характера, незаконном проникновении в жилище и о краже", – рассказал РИА Новости близкий к следствию сотрудник правоохранительных органов.
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