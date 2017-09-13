Маньяк-лизун надругался над спавшей в своем доме москвичкой

В столице появился маньяк-лизун. В московское отделение полиции поступило заявление об изнасиловании и ограблении.

По словам потерпевшей, нападение произошло вечером, когда она уже была в постели. Мужчина вошел в комнату и начал душить девушку. Между ними завязалась борьба, в ходе которой оба упали с кровати. При этом нападавший уверял, что не причинит девушке вреда. По его словам, он пришел "только полизать". Мужчина сказал, что его зовут Марат.

В итоге, угрожая девушке физической расправой, он склонил ее к оральному сексу. Затем забрал у своей жертвы телефон Xiaomi стоимостью десять тысяч рублей и наручные часы Rado за 250 тысяч рублей. После этого маньяк просто вышел через дверь.

Девушка смогла описать нападавшего: возраст – 30-35 лет, рост – 170-175 сантиметров, кавказской наружности, говорит с акцентом. Мужчина был одет в толстовку и темные джинсы, его лицо закрывала медицинская повязка, сообщает РИА ФАН. Пострадавшая не уточнила, как насильник смог надругаться над ней, будучи в медицинской повязке.

Напомним, в начале лета полиция Москвы отчиталась о задержании 31-летнего гражданина Узбекистана, который прямо на улице облизал лицо, грудь и ягодицы молодой девушки. Инцидент случился неподалеку от станции метро "Крылатское". По словам жертвы нападения, 21-летней Натальи С., работающей фитнес-тренером, она смогла отбиться от маньяка и вызвать полицию. Преступник сразу же сбежал. Задержанный спустя четыре дня мужчина уверял, что не знает девушку и что он – девственник.