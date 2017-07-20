В Москве орудует маньяк-лизун

Столичные полицейские разыскивают маньяка. Мужчина нападает на девушек и облизывает им ягодицы.

Правоохранителям известно, как минимум об одном случае, который произошел неподалеку от станции метро "Крылатское". Маньяк напал на тренера фитнес-клуба Наталью С.

Девушка уже обратилась к стражам порядка. В заявлении она просит найти и наказать мужчину, который облизал ей лицо, грудь и ягодицы, передает Life.ru. По словам тренера, она смогла отбиться от него, после чего он скрылся с места инцидента.

Напомним, нетипичный маньяк недавно объявился и в США. Его называют "похитителем ласк". Американка Эшли Конд, проснувшись, обнаружила в своей постели неизвестного мужчину. Он не пытался изнасиловать ее, а лишь попросил разрешения переночевать с ней в одной кровати. В ответ женщина закричала, и неизвестный скрылся из ее дома.

Как писали Dni.Ru, ранее маньяк напугал жителей Ставрополья. Мужчина несколько раз нападал на несовершеннолетних неизвестных ему девушек. Он плеснул им в лицо кислотой.

Пострадавших госпитализировали с ожогами разной степени тяжести. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров договорился с итальянскими коллегами о проведении западными врачами пластической операции одной из пострадавших.

