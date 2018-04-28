Как шашлыки: женщина облила убитых детей жидкостью для розжига и бросила в костер

В Нижнем Новгороде следователи задержали 27-летнюю мать малышей, обгоревшие тела которых были найдены в заброшенном здании на территории области. Правоохранители восстановили жуткую картину преступления.

По версии следствия, утром 25 апреля женщина собственными руками задушила четырехлетнюю дочку и двухлетнего сына на заднем сиденье арендованного авто. Потом она заехала на АЗС, купила жидкость для розжига, которую обычно используют при приготовлении шашлыков, и поехала в лес около деревни Шалдеж.

Чтобы скрыть следы преступления, нижегородка разожгла костер и попыталась сжечь детей, но испугалась, что ее заметят охотники, сбила пламя, положила тела в машину и вернулась в Нижний Новгород, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР). На следующий день убийца отвезла тела дочки и сына в Семеновский район, где в заброшенном здании подожгла их и уехала.

Подозреваемая созналась в содеянном. Следователям она заявила, что пошла на преступление из-за того, что не могла обеспечить достойную материальную жизнь детям. Выяснилось, что женщина не работает и разведена.

Вместе с тем правоохранители установили, что ежемесячно нижегородка тратила более 40 тысяч рублей на аренду автомобилей и незадолго до убийства детей купила путевку для отдыха за границей.

В ходе расследования уголовного дела эксперты с помощью психолого-психиатрической экспертизы оценят, вменяема ли женщина. В ближайшее время подозреваемой предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Напомним, что в сентябре прошлого года страшное преступление было совершено в городке Земст, неподалеку от Брюсселя. Там женщина заживо сожгла двухлетнюю дочь. Полицейские прибыли на место трагедии слишком поздно – девочку не удалось спасти. Стражей порядка вызвали соседи 27-летней убийцы, которая страдала от психического расстройства.