"Единая Россия" проверит госпитали для ветеранов войн

"Единая Россия" в рамках партийного проекта "Старшее поколение" проведет мониторинг материально-технической базы госпиталей для ветеранов войн. О планах единороссов рассказала федеральный координатор партпроекта, вице-спикер Совфеда Галина Карелова в ходе селекторного совещания, где обсуждался ход выполнения программы.



В мероприятии также приняли участие глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева, региональные координаторы партпроекта "Старшее поколение", представители общественных и волонтерских организаций. Собравшиеся на селекторное совещание обсудили достигнутые в прошлом году результаты и задачи на 2018 год.

По словам Галины Кареловой, основными направлениями деятельности партпроекта стали ремонт аварийных зданий соцобслуживания, повышение доступности и качества медицинских услуг, в том числе в сельской местности, а также помощь в организации досуга и содействие занятости старшего поколения.

Комментируя результаты прошлого года, федеральный координатор партпроекта отметила, что удалось сократить очереди в дома-интернаты. "Ввод новых мест и внедрение стационарозамещающих технологий позволили сократить очередь до четырех с небольшим тысяч человек. Еще в начале 2016 года в ней было 11 668 человек. В 32 регионах очередей больше нет", – подчеркнула сенатор, добавив, что "Единая Россия" активно работала вместе с министерством труда, Пенсионным фондом и региональными органами власти.

Кроме того, партийцы смогли взять под контроль системы гериатрической и геронтологической помощи. За прошедший год соответствующее дополнительное профессиональное образование получили более шести тысяч человек, начали работу 20 гериатрических центров в субъектах Федерации. Медицинская помощь по профилю "гериатрия" организована в 63 госпиталях.

Участники селекторного совещания решили провести мониторинг состояния этих медицинских учреждений. Результаты будут доведены до глав регионов и руководителей местных медицинских организаций.





"Нам представляется это важным, поскольку в госпиталях ветеранов войн практически 100% пациентов – пожилые люди. Мониторинг покажет состояние материально-технической базы и уровень медицинского обслуживания, позволит определить основные точки приложения сил. Кроме того, по его итогам мы рассчитываем выйти на этап создания модели медицинского обслуживания старшего поколения", – подчеркнула Карелова.

В свою очередь, Антон Дроздов отметил, что за прошлый год улучшены условия для проживания в интернатах для 23 тысяч пожилых людей, при этом бюджет на социальные программы в 2018 году увеличен в два раза. "Уже два миллиарда рублей выделяется на эти цели, при этом полтора миллиарда идет на строительство и реконструкцию домов-интернатов", – рассказал глава Пенсионного фонда России. Он отметил, что в строительство новых интернатов и реконструкция старых запланирована в 16 регионах.

Партийный проект "Единой России" "Старшее поколение" нацелен на повышение качества жизни пожилых людей. Активисты партпроекта учат пенсионеров защищаться от мошенников, работать с компьютером и т.д.