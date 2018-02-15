"Единая Россия" научит школьников бизнесу

"Единая Россия" займется популяризацией образа бизнесмена у школьников. Специальный проект будет запущен этой осенью в 15-ти регионах страны.

С октября предпринимательская платформа партии даст старт проекту, направленному на популяризацию образа предпринимателя у школьников в пилотных регионах России. К его реализации будут привлечены эксперты, которые будут ходить в учебные заведения и приезжать на предпринимательские смены в лагерь "Орленок".

Как сообщил член высшего совета партии, эксперт предпринимательской платформы "Единой России" Артем Андросов, школьникам будут прививать лидерские качества. Он пояснил, что проект трехэтапный. "На первом этапе 30 тысяч школьников примут участие в олимпиаде о предпринимательстве. Лучшие из них перейдут на следующий этап с образовательной программой. Затем ребята поедут на предпринимательскую смену в "Орленок", – добавил он.

Андросов полагает, что сегодня крайне необходимо популяризировать предпринимательство в обществе. "Если сегодня молодым ребятам не заложить мысль о том, что предпринимателем быть модно, престижно, что предприниматель – это человек, который создает рабочие места, осознает социальную ответственность своего бизнеса, отвечает за стабильность в обществе, то их просто не появится", – заключил он.

Напомним, что накануне, 14 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи его участники обратили внимание на негативный образ предпринимателя в учебнике обществознания для 7-го класса. На секции, посвященной роли молодежи в развитии экономики страны, одна из участниц, мать 14-летней школьницы, рассказала о том, что недавно взяла в руки учебник обществознания своей дочери.

"Я открыла ее учебник и читаю, что написано о предпринимателях: торговец действует по правилам, купил подешевле – продал подороже. Также в нем есть две картинки: оптовая торговля и розничная. Оптовая – рынок 90-х годов и толпа людей, и розничная – пустая аптека и тетя в норковой шапке", – отметила женщина.