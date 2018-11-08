Тувинец на охоте застрелил друга вместо косули

Следственный комитет Республики Тыва направил в суд ходатайство о прекращении уголовного дела с предъявлением штрафа местному жителю, которого обвиняют в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, а также в причинении смерти по неосторожности, передает портал "ФедералПресс".

Трагедия произошла в местечке Дурген-Орук Республики Тыва еще в апреле 2018 года. Мужчина взял самодельное ружье, доставшееся ему после смерти отца, и пошел с другом на охоту. Они разошлись, и тогда он, услышав шум из кустов, выстрелил. Однако вместо косули там был его товарищ. От полученных травм он скончался на месте. Обвинение учло, что мужчина совершил преступление впервые, а также активно помогал следствию и раскаивался в содеянном.