Крымский мост рушится: в море упал железнодорожный пролет
Инцидент произошел на участке между островом Тузла и одноименной косой. "В процессе опускания на опоры один из железнодорожных пролетов накренился и упал в акваторию, на мелководье", – отмечается в сообщении информационного центра.
К счастью, никто из строителей не пострадал. Опоры моста не повреждены, на его несущей способности инцидент не отразился. Не повлияло это и на сроки ввода в эксплуатацию железнодорожной части переправы. Планируется, что это произойдет в конце следующего года.
Теперь упавшую в море конструкцию будут извлекать с помощью крана. Также потребуется замена рухнувшей части моста на новую. На эти работы может потребоваться до 45 суток. Впрочем, при благоприятных обстоятельствах устранение неполадок может занять не более месяца.
Напомним, автомобильную часть Крымского моста официально открыл в середине мая 2018 года президент России Владимир Путин. Глава государства лично проехал через Керченский пролив за рулем КамАЗа. Рано утром следующего дня открылось движение для всех автомобилистов.
В начале недели по трассе через Керченский пролив открылось движение большегрузного транспорта. В связи с запуском грузового движения по мосту крымчане ожидают снижения цен на товары в магазинах полуострова. Однако эксперты не столь оптимистичны.
По их мнению, пользу в связи со снижением транспортных издержек может получить бизнес. Что касается конечных цен на полках, то их рост может лишь замедлиться, но не пойти вспять, полагают аналитики.
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