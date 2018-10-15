На дороги у Крымского моста потратят миллиарды

На создание удобных транспортных подъездов к трассе через Керченский пролив будут потрачены значительные средства. СМИ сообщают, что реконструкция дальних подходов к путепроводу обойдется в 86,4 миллиарда рублей. Об этом стало известно после обрушения одного из пролетов железнодорожной части Крымского моста.



Развитие дальних автомобильных подходов к трассе со стороны материка является частью комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры до 2024 года. Как сообщает РБК, речь идет о трассе А-289 от Краснодара до Темрюка протяженностью 150 километров. Всего на развитие дороги будет выделено 86,4 миллиарда рублей, цитирует издание чиновника из Министерства транспорта.

Раньше дорога от Краснодара до Темрюка являлась частью трассы Р-251. В настоящее время это кратчайший маршрут до Крымского моста. Однако четыре полосы и более есть лишь на 20% дороги, остальные отрезки – двух и трехполосные, и к тому же проходят через населенные пункты.

Средняя скорость движения по ней – 60 километров в час, а в летний сезон и того ниже – 40 километров. Таким образом, со своей ролью подъездной дороги к Крымскому мосту трасса уже не справляется.





Напомним, в начале октября один из железнодорожных пролетов путепровода через Керченский пролив сорвался и упал в воду. К счастью, погибших и пострадавших не было.

Строители утверждают, что на возведение железнодорожной части инцидент влияния не окажет. По плану она должна быть открыта для движения составов к концу следующего года.





Движение по автомобильной части открыл в мае этого года президент России Владимир Путин. Он лично проехал через Керченский пролив за рулем КамАЗа. Рано утром следующего дня открылось движение для всех автомобилистов.

В целом с момента запуска автомобильного движения по Крымскому мосту проехали три миллиона транспортных средств. За один только сентябрь – почти 500 тысяч автомобилей. Преобладающим было таманское направление: с полуострова на материк проехали 260 тысяч автомобилей.