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Переправу через Керченский пролив неожиданно закрыли

Фото: most.life
Переправиться из Крыма на Кубань и обратно теперь невозможно. Но это касается только паромной переправы. Причина – отсутствие загрузки. Все, кому нужно, перебираются с одного берега на другой по Крымскому мосту. 
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По словам генерального директора "Крымские морские порты" Алексея Волкова, переправа паромом приостановлена полностью в связи с отсутствием загрузки. "Все паромы стоят. Ни пешеходов, ни легкового транспорта, ни автобусов – ничего нет", – цитирует его "Крыминформ".  

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В настоящее время действующие паромы остались исключительно на маршруте Кавказ – Рыбный порт, сообщает RT. Волков пояснил, что паромы на этой линии занимаются перевозкой опасным грузов. Это, к примеру, бензовозы с топливом для крымских заправок. По его словам, движение такого груза по Крымскому посту пока не разрешено.  

Гендиректор "Крымских морских портов" также сообщил, что владельцы действующих на переправе паромов ищут варианты решения ситуация. "Сейчас планируется паромы продавать, передавать, пока ищут вариант", – пояснил он. 

Фото: wikipedia.org/Solundir

Напомним, в понедельник, 1 октября, по Крымскому мосту было запущено движение грузовых автомобилей. На 8:00 утра сообщалось, что по трассе через Керченский пролив проехали более 700 фур. Всего же с момента запуска моста на нем побывали почти три миллиона автомобилей. Только за сентябрь – 485 тысяч транспортных средств обе стороны.  

Напомним, автомобильную часть Крымского моста официально открыл 15 мая 2018 года президент России Владимир Путин. Глава государства лично проехал через Керченский пролив за рулем КамАЗа. Рано утром на следующий день по трассе в Крым открылось движение для всех автомобилистов. В настоящее время продолжается возведение железнодорожной части переправы, она будет открыта в конце следующего года.  

Автор: Иван Поляков1 октября 2018, 15:16
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