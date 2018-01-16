Россиянка до смерти забила пожилую мать тапкой
По версии следствия, пенсионерка почувствовала себя дома плохо и упала, а дочь якобы не смогла поднять ее с пола и переместить на диван. Это очень разозлило женщину, и она принялась бить мать по голове и телу сначала тапком, а потом черенком от лопаты.
От нанесенных травм пожилая женщина вскоре скончалась. По словам прибывших на место врачей, смерть наступила в результате тупой травмы тела, сообщает сайт регионального управления Следственного комитета России.
Преступница задержана, она признала вину. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения ей в виде ареста. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего". Расследование продолжается.
Ране завершилось расследование дела о жутком убийстве жительницей Махачкалы своего отца. Женщина испробовала на родителе несколько видов расправы. Из-за личной неприязни дагестанка подсыпала в еду своего отца 40 таблеток транквилизатора "Феназепама". Увидев, что пожилой мужчина не умер, женщина стала избивать его скалкой по голове, но та сломалась. Тогда обезумевшая дочь стала бить свою жертву сковородкой, а в итоге задушила отца матерчатой салфеткой.
Затем женщина расчленила труп. Часть останков родителя она смыла в унитаз, а часть захоронила на кладбище в Махачкале. В настоящее время дело направлено в суд.
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