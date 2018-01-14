Подавившаяся презервативом путана шокировала жуткой смертью

Возле дома 35 на Большой Пушкарской улице в Санкт-Петербурге было обнаружено тело 29-летней женщины без внешних признаков насилия. Причина ее смерти оказалась настолько шокирующей, что об этом деле говорят уже несколько дней.

Прибывшие на место происшествия оперативники сразу заподозрили, что погибшая работала в сфере оказания интим-услуг. На это, в частности, указывал ее внешний вид (короткая юбка зимой – не самый очевидный выбор), а также наличие запасов презервативов в сумочке.

Их догадку подтвердили товарки несчастной. Они рассказали, что у своего последнего клиента женщина запросила всего 200 рублей за оральный секс. Однако сразу предупредила, что процедуру будет проводить только если он наденет презерватив. Заручившись его согласием, она отправилась в ближайший подъезд.

У следователей возникла версия, что клиент мог оказаться сексуальным маньяком, ведь ни кошелька, ни украшений он с тела несчастной не забрал. Однако на ее теле не было внешних признаков насилия. Однако при вскрытии в горле был обнаружен презерватив, который и перекрыл доступ воздуха в легкие и, в конечном итоге, привел к смерти от удушья.

О технике безопасности: полиция Петроградского района расследует смерть проститутки, скончавшейся в результате несчастного случая, произошедшего в борделе на Большой Пушкарской. Начинающая проститутка умерла, подавившись презервативом. — Маня Папироскина (@_Marfacigareta_) 13 января 2018 г.

Сотрудник петербургского Бюро судмедэкспертизы признался, что в первые за всю свою практику сталкивается с подобным. "Девушке не хватало воздуха, она резко вдохнула, презерватив соскочил с члена и заткнул ей горло как пробка", – изложил он свою версию произошедшего.

Видимо не внимательно слушала инструктаж по технике безопасности! — гук сергей (@30sergik51) 13 января 2018 г.

Специалист уверен, что девушку можно было спасти. Для этого достаточно было перевернуть ее на живот и резко поднять. В крайнем случае, средство контрацепции можно было просто попытаться достать пальцами. "Но клиент, получив свое, скорее всего, просто развернулся и ушел", – предположил сотрудник Бюро судмедэкспертизы. Презерватив был передан в медицинский музей.

Новость о жуткой смерти проститутки из Санкт-Петербурга шокировала Сеть. Многие комментаторы отметили, что несмотря на некую фривольность ситуации, считать произошедшее смешным недопустимо, ведь погиб человек. Другие и вовсе уверены, что все произошедшее – не более чем газетная утка. В частности, они указывают на то, что изначально новость была замечена на некоем развлекательном портале, а только затем – на новостных сайтах. Впрочем, свою порцию шока впечатлительные читатели успели получить в любом случае.