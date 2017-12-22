Первая криптовалютная путана натрудилась на миллион долларов

Теодора живет в Париже. Богатые мужчины выстраиваются к ней в очередь для удовлетворения своих сексуальных потребностей, платя не только традиционными деньгами, но и биткоинами.

Девушка зарабатывает на БДСМ. Она – доминант. Но управляет мужчинами не только в постели, но и в финансах. Самое главное, что со многими клиентами Теодора никогда не встречалась лично. Им достаточно просто того, что ночная бабочка верховодит их счетами.

Большинство мужчин разговаривают с блондинкой в режиме онлайн. Но некоторые приезжают и лично, чтобы предаться страсти в реальности. В основном это богатые клиенты из США и Великобритании, сообщает Life.ru.

Часто мужчины за раз жертвуют Теодоре 100 тысяч долларов. Кстати, среди клиентов девушки – не только богачи и бизнесмены, но и обычные смертные в возрасте от 30 до 50 лет. Разговор с Теодорой стоит 69 долларов в минуту.

Если мужчина хочет, чтобы доминантка просто проигнорировала его в трубку, ему придется выложить 25 "зеленых" в минуту. А недавно девушка стала принимать оплату в криптовалюте. Судя по всему, это первый случай в истории секс-индустрии. Так, благодаря своему чутью находчивая путана уже накопила порядка миллиона долларов.

Важно, что главенство девушка оговаривает с мужчинами заранее. Она получает сведения о всех финансовых активах клиента: пароли, банковские счета, ПИН-коды карт, информацию об ипотеке, количестве кредитов и их суммах и так далее.

Затем она берется за управление этой информацией. Теодора заранее спрашивает, какую сумму может присвоить себе. Оставшуюся часть девушка контролирует, а бывает, и запрещает тратить. Примечательно, что многие клиенты благодарны Теодоре за то, что она не позволяет им транжирить.