Петербуржец "заплатил" за кутеж с путанами 1,5 миллиона

Печально закончился многочасовой секс-марафон в борделе для молодого жителя Санкт-Петербурга. Мужчина пришел в заведение миллионером, а покинул его без копейки.

Перекупщик автомобилей решил отпраздновать удачную сделку в кругу проституток. Он приехал в бордель на Ленинском проспекте и развлекался там с 17:00 до 01:00, передает "Фонтанка".

Устав от сексуальных утех, 27-летний петербуржец решил отправиться домой. Вызвать такси изможденный мужчина уже не мог, и ему любезно предложил помощь охранник.

К заведению подъехал серебристый Chevrolet Cruze без опознавательных знаков такси. Мужчина сел в автомобиль и велел водителю отвезти его на проспект Героев. Утомленный любитель путан не заметил, что по дороге к Chevrolet пристроился черный ВАЗ-2113.

Когда мужчина вышел из машины, к нему подскочил неизвестный и шесть раз ударил по голове. После многочасовых интимных развлечений у петербуржца не было сил сопротивляться.

Злоумышленник забрал у жертвы брендовую сумку, в которой было 1,5 миллиона рублей, и скрылся. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.