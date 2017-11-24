Петербуржец "заплатил" за кутеж с путанами 1,5 миллиона
Перекупщик автомобилей решил отпраздновать удачную сделку в кругу проституток. Он приехал в бордель на Ленинском проспекте и развлекался там с 17:00 до 01:00, передает "Фонтанка".
Устав от сексуальных утех, 27-летний петербуржец решил отправиться домой. Вызвать такси изможденный мужчина уже не мог, и ему любезно предложил помощь охранник.
К заведению подъехал серебристый Chevrolet Cruze без опознавательных знаков такси. Мужчина сел в автомобиль и велел водителю отвезти его на проспект Героев. Утомленный любитель путан не заметил, что по дороге к Chevrolet пристроился черный ВАЗ-2113.
Когда мужчина вышел из машины, к нему подскочил неизвестный и шесть раз ударил по голове. После многочасовых интимных развлечений у петербуржца не было сил сопротивляться.
Злоумышленник забрал у жертвы брендовую сумку, в которой было 1,5 миллиона рублей, и скрылся. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
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