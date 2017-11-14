В Петербурге поймали с поличным 73-летнюю путану

В Санкт-Петербурге полицейские раскрыли очередной бордель. Одной из жриц любви оказалась 73-летняя пенсионерка.

Услуги ветерана секс-индустрии стоили 1 200 рублей. Как сообщает Пятый канал, пожилая гражданка Узбекистана по имени Ширин работала в подпольном борделе в Питере, замаскированном под обычную квартиру. Вместе с ней задержали еще двух проституток. Одной из них 35 лет, а второй – 31 год. Даже их суммарный возраст все равно меньше, чем у Ширин.

На всех троих завели административное дело за торговлю телом. Руководство борделя ждет уголовное преследование по статье "Вовлечение в занятие проституцией". Если сами ночные бабочки в худшем случае получат штраф в размере двух тысяч рублей, то сутенеру может грозить до трех лет лишения свободы. Кроме того, если выяснится, что он действовал не один, то срок, проведенный в тюрьме, может увеличиться в два раза.

Отдельно стоит упомянуть, что 73-летняя Ширин обогнала одних из самых старых представительниц профессии родом из Амстердама. Сестры-близняшки, работавшие на улице Красных фонарей, ушли на пенсию, когда им было по 70 лет.

Ранее Dni.Ru писали, что Петербург наводнили умудренные годами путаны. Средний возраст питерских жриц любви составил 40 лет. После публикации этой статистики ответственный секретарь Правозащитного совета Петербурга Наталья Евдокимова предложила узаконить древнейшую профессию: "Ведь для того, чтобы получить пенсию, необходимо делать страховые взносы не менее 20 лет, а проститутки этой возможности лишены".

Отметим, что в Москве, судя по всему, возраст секс-работниц намного меньше. Так, в середине марта прошлого года оперативники накрыли столичный элитный бордель с несовершеннолетними проститутками. При этом девушки брали с клиентов от 500 тысяч рублей за ночь.