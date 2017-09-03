Балашов стал театральной столицей России

В субботу, 2 сентября, в городе Балашов Саратовской области был дан старт масштабному фестивалю "Театральное Прихоперье". На мероприятие съехались не только региональные, но и столичные творческие коллективы. Особое место в праздновании было уделено открытию нового здания Балашовского драматического театра, возведение которого активно поддерживалось спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

В этот яркий, солнечный день весь Балашов, казалось, представлял собой один большой театр. В городе проходили уличные представления на шести тематических площадках. посвященных различным историческим эпохам. В театрализованных представлениях приняли участие коллективы художественной самодеятельности из разных районов Саратовской области.



Праздничные мероприятия по случаю открытия фестиваля "Театральное Прихоперье" посетил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он прибыл в Балашов в компании временно исполняющего обязанности губернатора Саратовской области Валерия Радаева, а также народных артистов России Евгения Миронова и Чулпан Хаматовой.

Гостей, как и положено, встречали хлебом и солью. Они прошли мимо лавок мастеров, а затем по скверу по направлению к зданию Балашовского драматического театра, где их встретили литературные и исторические персонажи: дама с собачкой, Александр Пушкин, Денис Давыдов, Екатерина Великая. А в это время на площади перед театром уже собрались сотни балашовцев, которые радостно поприветствовали гостей.

Стоит отметить, что Балашовский драмтеатр хорошо известен не только на саратовской земле, но и за ее пределами. За все время работы на его сцене было поставлено более 750 спектаклей, здесь работало немало талантливых актеров и режиссеров, многие из которых носили звания "Народный артист СССР" и "Народный артист России".

Однако в последние годы коллектив театра был вынужден работать в неприспособленном для его нужд помещении. Все изменилось в августе прошлого года, когда Вячеслав Володин принял принципиальное решение о возведении нового здания Балашовского драмтеатра, взяв этот процесс под свой личный контроль.

Здание было построено менее чем за год. Его площадь составляет две тысячи квадратных метров, а площадь сцены – 103,5 квадратных метра. Балашов получил театр, оснащенный самым современным театрально-концертным оборудованием и всем необходимым для удобства как артистов, так и зрителей. Благодаря этому Балашовский драмтеатр сможет выпускать до 7-8 постановок в год, а обширные возможности новой сцены сделают их зрелищными и многочисленными.

Кардинально изменилась и территория рядом с театром. Были обустроены пешеходные дорожки, создана ротонда, фонтан, две детские площадки, установлены малые архитектурные формы – лавочки, фонари и прочее. Все это создает единую театральную зону – комфортное пространство для отдыха балашовцев.

По словам Вячеслава Володина, город мечтал об этом тридцать лет. "То, что мы обсуждали, сегодня состоялось", – сказал спикер Госдумы. Он выразил надежду, что театральные традиции на саратовской земле будут развиваться и дальше. ""Мы договорились, что будем поддерживать межрегиональный фестиваль", – добавил глава нижней палаты парламента. Вместе с тем он отметил важность открытия детской школы при театре. "Чтобы у нас росли балашовские, наши новые звезды, чтобы они радовали жителей нашей страны своими талантами", – сказал Володин.

Спикер Госдумы также обратил внимание на благоустройство сквера, отметив, что еще недавно территория на его месте находилась в крайне неприглядном состоянии. При этом Володин предложил перенести забор сквера дальше, чтобы расширить зеленую зону для горожан. Балашовцы отреагировали на инициативу главы нижней палаты парламента аплодисментами. "Мы увидим такие замечательные парки в каждом дворе. Вот что может сделать тяга к искусству, к прекрасному", – сказал Володин.

Вместе с тем временно исполняющий обязанности губернатора Саратовской области Валерий Радаев назвал открытие нового здания Балашовского драмтеатра историческим событие. Он предложил сделать фестиваль "Театральное Прихоперье" ежегодным, что также встретило бурную поддержку у жителей города. "Чтобы сюда приезжали театры из Воронежа, Тамбова, Пензы, Волгограда, наши саратовцы", – сказал Радаев.

Взял слово и худрук Московского театра наций Евгений Миронов. Он выразил гордость за то, что культура в Балашове стремительно развивается. "Госдума очень пристальное внимание обратила на культуру в малых городах", – сказал он. По словам Миронова, очень важно, чтобы у горожан было место, куда можно сходить, тогда они не будут уезжать в более крупные центры.

Артист также отметил масштаб фестиваля "Театральное Прихоперье". "Я сейчас стал думать, на каком еще фестивале присутствует Александринский театр, МХТ, Театр Наций, региональные театры. Балашов сегодня – театральная столица России", – уверенно заявил актер.

Действительно, фестиваль подготовил для своих гостей немало интересных представлений. Открылся он постановкой "Рассказы Шукшина", главные роли в котором исполнили Евгений Миронов и Чулпан Хаматова.

А совсем скоро гости "Театрального Прихоперья" смогут увидеть и другие спектакли. Все благодаря "звездному" составу прибывших на мероприятие театральных трупп. В Балашов, помимо Театра наций, МХТ имени Чехова и Александринского театра, приехали Государственный Большой театр России, молодежный экспериментальный театр Московского института культуры.

Кроме того, свои постановки на фестиваль привезли восемь театров Саратовской области. Среди них Балаковский театр юного зрителя, Саратовский театр драмы, Областной театр оперетты, театр кукол "Теремок" и другие.

В рамках фестиваля, который будет радовать балашовцев и гостей города до девятого сентября, будут сыграны спектакли "Пролетный гусь" МХТ имени Чехова, "Записки нервного капельдинера" Александринского театра Санкт-Петербурга и многие другие представления.

Но на этом активное развитие культурной жизни в Балашове не закончится. В планах местного драмтеатра – проведение уже в следующем году межрегионального фестиваля "Поют и читают артисты", который состоится в рамках молодежного форума "Хопер". В мероприятии примут участие артисты театров из Саратовской, Воронежской, Волгоградской и Пензенской областей.

Кроме того, Балашов подал заявку на участие в конкурсе Московского театра наций на проведение режиссерской творческой лаборатории. Конкурс только начинается, но балашовцы надеются, что их город и дальше будет собирать у себя театральную элиту нашей страны.