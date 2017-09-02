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Саратовская молодежь отметила День знаний с размахом

Фото: dni.ru
В первый день нового учебного года в Саратове состоялся масштабный фестиваль первокурсников "Поехали!". В городе прошел парад студенчества, награждение отличившихся педагогов, а также выступление известных музыкантов. Мероприятие проводится во второй раз по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина.
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Фестиваль начался с "Парада студенчества". Тысячи новоиспеченных первокурсников собрались в центре города. Под звуки оркестровой музыки и в сопровождении актеров они начали торжественное шествие по улицам Саратова к Театральной площади.

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Парад студентов был поделен на колонны, каждая из которых представляла один из местных вузов. В шествии участвовали студенты-первокурсники Саратовского национального исследовательского университета имени Н.Г. Чернышевского, Саратовского государственного аграрного университета, Саратовской государственной юридической академии и других высших учебных заведений города.

Фото: dni.ru

Наряды начинающих студентов отражали специфику вуза. К примеру, колонну Технического университета имени Ю.А. Гагарина возглавлял человек в костюме первого космонавта. В свою очередь, учащиеся-аграрии вышли на шествие со снопами пшеницы. Все участники парада подошли к мероприятию очень творчески, постаравшись показать сильные стороны своего высшего учебного заведения.

Фото: dni.ru

Фото: dni.ru

У Театра юного зрителя имени Киселева студенческую колонну поприветствовали ректоры вузов Саратова и почетные гости фестиваля. После этого в ТЮЗе состоялось торжественная церемония вручения премии "Высота". С приветственным словом обратился член оргкомитета фестиваля "Поехали!" Иван Лобанов, который поздравил собравшихся с Днем знаний.

Он поблагодарил спикера Госдумы Вячеслава Володина, отметив, что благодаря поддержке главы нижней палаты парламента культурный ландшафт Саратовской области меняется к лучшему. "Есть что посмотреть, есть чем заняться", – сказал он.

Всего премии "Высота" были удостоены 24 педагога. После официальной церемонии педагогов поздравила народная артистка России Лариса Долина. 

А в этот момент на Театральной площади уже собрались около 10 тысяч первокурсников. Ребята были очень рады, что им довелось стать участниками фестиваля. "Очень здорово, что есть такое мероприятие, где можно собраться вместе и пройтись с однокурсниками. Чувствуется гордость за свой вуз, за то, что я в нем учусь. "Поехали!" – это очень круто!" – поделился с корреспондентом Dni.Ru теперь уже студент Саратовской государственной юридической академии по имени Дмитрий.

Фото: dni.ru

Фото: dni.ru

Вячеслав Володин обратился к первокурсникам, отметив, что впереди у молодых людей самые лучшие годы их жизни, полные смелых идей, крепкой дружбы и новых открытий. "От ваших успехов в учебе зависит весь будущий жизненный путь. Уверен, у вас все получится. И мы будем гордиться вами", - отметил глава нижней палаты парламента. Он пожелал студентам учиться, добиваться новых высот и любить свою родную землю.

Перед собравшимися на площади первокурсниками выступили известные как в Саратове, так и по всей стране музыканты. Фестиваль на Театральной площади стартовал с выступления саратовского диджея. Затем на сцену вышла группа "Moskow Hook". Музыканты под восторженные крики молодежи исполнили обработанные версии хитов таких известных групп, как "Europe", Bon Jovi и других.

Фото: dni.ru

Фото: dni.ru

Показали первокурсникам и всем собравшимся на Театральной площади и настоящее экстрим-шоу. На сцене выступили любители паркура, велосипедисты, мотоциклисты. После этого произошло официальное открытие фестиваля.

Фото: dni.ru

Затем над Саратовом разнеслось пение музыкантов Artik и Asti, которые исполнили свой главный хит "Неделимы". А певец Алексеев спустился к зрителям, чтобы спеть с ними свою самую популярную песню - "Пьяное солнце".

Фото: dni.ru

Порадовал первокурсников и всех пришедших на фестиваль также рэпер L'One. Он напомнил собравшимся, что именно на саратовской земле приземлился первый космонавт Юрий Гагарин. Ну а DJ Smash выдал часовой сет, "изюминкой" которого стал его классический хит – Moscow Never Sleeps.

Фото: dni.ru

Принесли новоиспеченные первокурсники и студенческую клятву. Ребята дружно кричали "Клянемся!", положив руку на сердце.

Всего на фестивале присутствовали более 30 тысяч человек. "Поехали!" завершился праздничным салютом. Потемневшее саратовское небо озарили сотни разноцветных огней.

Автор: Иван Поляков2 сентября 2017, 10:07

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