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Регионы

Володин подставил дольщикам плечо

Вячеслав Володин. Фото: пресс-служба
Проблема обманутых дольщиков стала одной из главных тем поездки в Саратовскую область спикера Госдумы. Пообщаться с Вячеславом Володиным пришли несколько сотен жителей, пострадавших от нечистоплотных застройщиков.
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Местные чиновники рассказали председателю Госдумы, что власти уже встречались с дольщиками, обсуждали возможные механизмы поддержки. Они признали, что вопрос серьезный и нуждается в скорейшем решении.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

В Саратовской области ситуация с обманутыми дольщиками особенно острая. В списках проблемных числится 25 объектов, из них 20 – по Саратову, два в Энгельсе и три – в Балакове. Без денег и квартир остались три тысячи семей. Чтобы завершить строительство всех домов, необходимо более 2,7 миллиарда рублей.

Представители местной власти проинформировали Вячеслава Володина о том, что в регионе разработана "дорожная карта", которая предусматривает завершение строительства всех  объектов, каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке. Кроме того, достигнута договоренность с застройщиками, что позволит завершить работы на 11 строениях.

В беседе с дольщиками и местной властью спикер заявил, что в ситуацию необходимо вмешаться надзорным органам. Они должны максимально защитить средства граждан, подчеркнул председатель Госдумы.

"По каждому дому должен быть проведен анализ. Как можно было собрать с граждан деньги на строительство домов, разрешение на которые не выдавалось? Здесь надо вмешиваться нашим надзорным органам, и эти вопросы доводить до логического завершения. Тот, кто это совершил, должен ответить", – сказал на совещании председатель нижней палаты.

"Кто положил деньги на счета проблемного банка? Вопрос, кто за это ответит? На рынок пришли те, кто не выполнил обязательства перед дольщиками. Средства дольщиков должны быть максимально защищены. Здесь нужен отдельный контроль. Однодневки строительные собрали деньги с людей и скрылись", – цитирует Володина "Интерфакс".

Фото: пресс-служба

Спикер предложил депутатам взять на личный контроль завершение строительства домов обманутых дольщиков. "Давайте по каждому дому брать и выводить. Надо брать депутатам Госдумы каждый дом на контроль. Берите на себя, замыкайте на себя эти дома, живите с дольщиками. Берем на себя, контролируем", – призвал парламентариев Володин.

А гражданам он пообещал, что глава региона будет проводить такие мероприятия каждую неделю. "Мое плечо рядом. Если надо – буду каждый раз приезжать на эти совещания", – отметил политик. Очередная встреча запланирована уже на следующую неделю.

Фото: пресс-служба

Парламентские слушания, посвященные проблемам обманутых дольщиков и путям их решения, прошли в Госдуме в начале июля. По их итогам была создана рабочая группа. Вячеслав Володин предложил распространить эту практику и на регионы. По мнению председателя нижней палаты парламента, следует на местах обозначить существующие проблемы и создать дорожные карты, которые бы максимально учитывали мнения пострадавших людей. Региональные власти получили письма с подобными рекомендациями.

Саратовская область входит в избирательный округ Вячеслава Володина. В Госдуме настало время отпусков, однако спикер решил совместить приятное с полезным. До встречи с дольщиками председатель нижней палаты осмотрел реконструируемое здание местного драмтеатра. Как ожидается, уже в начале осени на обновленной сцене пройдет театральный фестиваль малых городов области. 

Автор: Федор Лопырев4 августа 2017, 17:01

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