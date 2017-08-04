Володин осмотрел стройплощадку балашовского драмтеатра

Спикер Госдумы Вячеслав Володин приехал в Саратовскую область, где будет находиться в течение двух дней. Накануне председатель нижней палаты парламента рассказал о том, что планирует посетить регион, входящий в его избирательный округ, в ходе очередного отпуска. Володин намерен встретиться с избирателями и проверить как идет реализация проектов, начатых в том числе и по его инициативе.

В ходе визита Вячеслав Володин уже посетил город Балашов, где в настоящее время ведется реконструкция местного драматического театра. Помимо этого, благоустраивается прилегающая к нему парковая зона.

В ходе осмотра работ спикер предложил разместить рядом с театром детскую площадку. При этом Володин подчеркнул, что самое главное в этом деле – безопасность. "Покрытие должно быть мягкое", – сказал глава нижней палаты парламента.

Он также отметил, что необходимо делать заборы такой высоты, чтобы ребенок не мог через них перелезть. На возражение подрядчика, что дети не будут лазить по забору, глава нижней палаты парламента ответил, что ребенок, который не хочет преодолевать препятствия, не имеет лидерских качеств. "У нас в стране у всех детей есть лидерские качества", – добавил спикер Госдумы.





Стоит отметить, что рядом с театром появится многофункциональная площадка. Зимой на ее территории будет каток, а летом она превратится в футбольное поле. "Надо ее будет загородить сеткой, которая не провиснет", – сказал Володин.

Председатель нижней палаты парламента порекомендовал первым делом открыть парк, а после этого и сам театр. "Здесь должна кипеть культурная жизнь", – отметил Володин. Спикер Госдумы одобрил цветовые решения, которые используют подрядчики для ремонта театра и прилегающей территории. Он поинтересовался у строителей, успеют ли они закончить работы в срок, через две недели. Главе нижней палаты пообещали, что уложатся в отведенное время.





После этого Вячеслав Володин вместе с врио губернатора Саратовской области Валерием Радаевым осмотрели внутренние помещения театра. В один момент к спикеру Госдумы подошла одна из местных жительниц, которая поблагодарила главу нижней палаты за все, что он делает для региона.

На протяжении долгих лет местные власти не занимались вопросом восстановления здания – решение об этом было принято во время прошлогоднего приезда Вячеслава Володина в Балашов. Тогда жители города обратились к нему с просьбой помочь с восстановлением театра.



Уже в начале сентября на сцене Балашовского драматического театра пройдет театральный фестиваль малых городов области. Тогда же торжественно откроется и сам театр, имеющий почти вековую историю. Это событие является очень долгожданным для местных жителей – актеры не имели собственного здания с 1989 года. Все это время труппа продолжала работать. За годы существования было поставлено около тысячи спектаклей.

Во время фестиваля на балашовской сцене выступят артисты Большого театра России, Государственного театра наций, МХТ им. Чехова, Александрийского театра, Балаковского ТЮЗа, Балашовского драмтеатра, Вольского драматического театра, Саратовского областного театра оперетты и театров Прихоперья. Актеры и режиссеры представят около десяти спектаклей, состоится не менее пяти театральных премьер.

