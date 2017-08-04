Спикер Госдумы осмотрел крупнейший в Тамбовской области спортивный комплекс

Председатель Госдумы Вячеслав Володин приехал с рабочей поездкой в свой избирательный округ. Спикер, находящийся в данный момент в официальном отпуске, посетил несколько крупных строящихся объектов, в числе которых – крупнейший в Тамбовской области спортивный комплекс.

Сразу по прибытии в регион Вячеслав Володин приехал в Центр единоборств города Тамбова. Спикер осмотрел, в частности, большой игровой зал и площадки для занятия боксом. Эти помещения фактически готовы к приему спортсменов и зрителей.

Также Володину были продемонстрированы крытый футбольный манеж, где ведутся отделочные работы, и расположенную на территории комплекса гостиницу, строительство которой пока продолжается.

После завершения осмотра спикер Госдумы отметил, что ход работ на объекте можно оценить как "достаточно успешный". "Можно надеяться, что к концу года справите новоселье, – сказал он. – Это очень важно как для местных жителей и ребятишек, которые здесь будут заниматься, так и для профессиональных спортсменов".

Председатель нижней палаты заметил, что спортивный комплекс Тамбова соответствует не только требованиям федерального уровня, но и международного. "Спортивный комплекс, который посетили, – это совместный проект с участием федерального, регионального бюджетов и инвестора", – подчеркнул Володин.

Вячеслав Володин посетил крупнейший спорткомплекс Тамбоваhttps://t.co/8BVq7FTtFi pic.twitter.com/TV8BYpsM02 — Cобытия дня в России (@smnewsru) 4 августа 2017 г.

Стоимость спортобъектов и гостиницы составляет около 2,7 миллиарда рублей. Из них более одного миллиарда из федерального бюджета направлено на строительство универсального спортивного корпуса, чуть меньше выделили областные власти на возведение футбольного манежа, почти 600 миллионов вкладывает частный инвестор в строительство гостиничного комплекса.