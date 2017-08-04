Володин посетил строящийся перинатальный центр

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, находясь в отпуске, приехал в свой избирательный округ, в который входит, в том числе Тамбовская область. В столице региона председатель нижней палаты парламента совместно с губернатором региона Александром Никитиным и областными чиновниками посетил строящийся перинатальный центр.

Строительство центра осуществляется в рамках федеральной программы. Согласно проекту, его общая площадь составит около 30 тысяч квадратных метров. Центр будет рассчитан на полторы сотни пациентов. Стоимость строительства оценивается в сумму около 2,5 миллиарда рублей (500 миллионов из них выделяется из областного бюджета.



Как отметил Володин, ранее наблюдалось отставание по срокам строительства, но сейчас оно ликвидировано. "Хорошо, что губернатор контролирует эту ситуацию и застройщик смог наверстать все сроки. Без личного контроля Александра Валерьевича дело шло бы медленнее", – сказал спикер нижней палаты.

По словам председателя Госдумы, важно, чтобы строительство было успешно завершено. Несмотря на то, что в Тамбовской области самая низкая младенческая смертность по стране, все равно надо стремиться, чтоб новорожденные совсем не умирали и центр в этом поможет", – подчеркнул он.

Вице-губернатор Тамбовской области Арсен Габуев, в свою очередь, отметил, что за последние три месяца удалось ликвидировать годовое отставание в реализации проекта. По словам регионального чиновника, строительные работы в перинатальном центре будут завершены до 31 октября текущего года.

В Тамбовской области находится с рабочим визитом председатель Государственной Думы ФС РФ Вячеслав Володин. В эти минуты вместе с губернатором Александром Никитиным он посещает универсальный спортивный комплекс "Тамбов" #Тамбов #Володин Публикация от Olga Negrova (@negrovaolga) Авг 3 2017 в 11:28 PDT

Ранее Вячеслав Володин осмотрел новый Центр единоборств имени Евгения и Сергея Артюхиных. Спикеру Госдумы продемонстрировали главную игровую площадку, зал для тренировок и соревнований по борьбе и боксу, а также футбольный манеж.

