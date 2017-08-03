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Володин раскрыл молодежи тайны жизни политика

Вячеслав Володин. Фото: Анна Исакова/Фотослужба Государственной Думы
Секреты жизни и деятельности политика раскрыл молодежи Вячеслав Володин. Председатель Госдумы встретился с участниками форума "Территория смыслов на Клязьме" во Владимирской области. Вопросы были самые разные – от американских санкций и оптимально возраста для депутата до планов на отпуск.
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Более 7 тысяч молодых людей пройдут через семь смен форума "Территория смыслов на Клязьме". Он открылся 27 июня, а завершится 20 августа. В нынешнюю смену на Клязьму приехали молодые политики в возрасте от 18 до 30 лет.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Неудивительно, что приехавшему на встречу с участниками Вячеславу Володину задали из зала вопрос о возрастном составе парламента. Молодой человек привел следующие данные: средний возраст членов Госдумы седьмого созыва составляет 53 года. И спросил у спикера, каким он видит возрастной состав нижней палаты парламента через 10 лет.

Председатель Госдумы признался, что не задумывался о возрасте коллег. Однако, по мнению Володина, это далеко не определяющий для парламентария критерий. "Надо не возраст оценивать, а оценивать способность принимать качественные решения и выполнять свои депутатские полномочия", – уверен Володин. Он напомнил, что в нижней палате есть депутаты, которым 80 и более лет – но они дадут фору молодым. Володин привел в пример  первую женщину-космонавта Валентину Терешкову. А есть молодежь, которая вроде бы недавно в политике, а ведет себя как уставший пенсионер, заметил парламентарий.

В то же время, спикер признал, что не так уж много представителей молодежи побеждают на муниципальных выборах. "У нас где-то 5-7% молодежи избирается в органы местного самоуправления. Это органы власти, которые очень много значат, от их эффективности зависит многое, но при этом это самая тяжелая работа", – сказал он. Володин пояснил, что депутат местного органа самоуправления находится в постоянном контакте с избирателями, близок к ним.

Фото: Анна Исакова/Фотослужба Государственной Думы

Не обошли вниманием молодые активисты и проблему антироссийских санкций. Володин уверен: американские политики придумывают эти ограничительные меры, чтобы свалить вину за собственные провалы на Москву и закрепить эту мысль в сознании граждан. Они повторяют как мантру обвинения о гипотетическом вмешательстве России в президентские выборы – не приводя при этом никаких доказательств. В то время как поражение демократов на выборах – их собственный провал, и честнее было бы им сдать свои мандаты, считает председатель Госдумы.

Поделился Володин с молодыми политиками и своими планами на отпуск. Поездка в Саратов для спикера Госдумы – не только отдых, но и возможность пообщаться со своими избирателями. А Крым, кроме купания в море, предоставляет возможность  приобщиться к российской истории, отметил председатель нижней палаты парламента.

"Обязательно поеду на Волгу, в свой родной округ Саратов. Для меня это отдых и общение с моими гражданами. Потому что, когда речь идёт о том, чтобы лежать и загорать, это не ко мне", – заявил Володин. Председатель нижней палаты предупредил участников форума: отпусков у политиков не бывает. И посоветовал молодым людям, собирающимся делать политическую карьеру, не мечтать о каникулах.

Спикер Госдумы дал молодым людям, которые решили связать свою жизнь с политикой, несколько советов. В первую очередь он рекомендовал им встречаться с людьми, слушать предложения и критику, предлагать свои подходы к решению проблем. И тогда обязательно избиратель придет и проголосует за конкретного кандидата или его партию, уверен Вячеслав Володин.

Автор: Андрей Евлампиев3 августа 2017, 15:34

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