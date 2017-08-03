Володин поделился планами на отпуск

Саратов и Крым – отпускной маршрут Вячеслава Володина. Своими планами спикер Госдумы поделился с молодыми политиками – участниками форума "Территория смыслов на Клязьме".

Поездка в Саратов для Вячеслава Володина – не только отдых, но и возможность пообщаться со своими избирателями. А Крым, кроме купания в море, предоставляет возможность приобщиться к российской истории, отметил председатель нижней палаты парламента.

"Обязательно поеду на Волгу, в свой родной округ Саратов. Для меня это отдых и общение с моими гражданами. Потому что, когда речь идёт о том, чтобы лежать и загорать, это не ко мне", – заявил Володин.

"Крым – это то место, которое не только даёт возможность купаться в море, но это наша земля, и она вся напитана историей. Это то, что нужно брать и изучать, знакомиться с этим. Счастлив тот, кто там живёт и может на это смотреть постоянно", – заключил спикер Госдумы, отвечая на вопрос участников "Территории смыслов" о своих планах на отпуск.

Рассказал спикер Госдумы и о дальнейших перспективах. Так, в ноябре нижняя палата парламента проведет форум, на котором обсудит с представителями молодежи волнующие их проблемы. "Мы в конце ноября планируем проведение молодежного форума под эгидой Государственной думы. Мы вас приглашаем, надеемся, что ваша смена сформирует делегацию", – обратился к участникам форума Володин.

Но работа с молодежью на этом не заканчивается. Как сообщил председатель нижней палаты, достигнута договоренность с организаторами "Территории смыслов" о проведении смены молодых политиков под патронажем Госдумы. "Мы предлагаем на будущий год подготовить смену, которая бы включала в себя молодых политиков, депутатов, где эта смена была бы под патронажем Госдумы и политических фракций", – заявил Володин. Спикер Госдумы отметил, что такой формат предоставит депутатам возможность поближе познакомиться с будущей сменой.