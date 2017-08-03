Володин нашел депутатское счастье

Счастье для депутата – помогать людям, уверен Вячеслав Володин. Председатель Госдумы ответил на волнующий многих вопрос, общаясь с участниками молодежного форума "Территория смыслов на Клязьме".

Источник счастья человека нематериален. Это состояние души, которое определяется разными факторами, поделился мыслями с молодежью председатель Госдумы. "Когда вы влюблены, это и есть состояние счастья. Когда вы пришли на работу, она вам нравится и вы можете себя реализовать – это счастье", – отметил Вячеслав Володин.

Что же касается народных избранников, то источник депутатского счастья – помощь людям, уверен спикер Госдумы. "Для депутата знаете, какое счастье? Для депутата счастье, когда он может помочь человеку, гражданам. Это его призвание. И если он получает от этого счастье и удовлетворение – значит, он правильно выбрал путь", – добавил Володин.

Тема молодежного форума "Территория смыслов на Клязьме" – "KPI счастья". Однако вопросы спикеру молодые политики задавали самые разные. В частности, пожаловались Володину на "мертвый" сезон. Как сказал один из участников, проведение муниципальных, региональных и думских выборов в единый день голосования в сентябре осложняет кандидатам проведение избирательной кампании, так как она приходится на лето – сезон дач и отпусков.

Вячеслав Володин напомнил, что во многих странах выборы проводятся именно осенью. Так что все разговоры политиков о сложностях избирательной кампании в "мертвый" сезон – не более чем попытки оправдаться. "Когда политик говорит, что время выбрано неудачно, не могут встретиться, дверь не открывают, это оправдание своей неэффективности", - сказал спикер Госдумы.

В качестве примера Володин рассказал, как сам избирался в городской совет Саратова в 1990 году. Спикер заметил, что тогда он был молодым аспирантом, не имел больших возможностей. "Но было желание себя реализовать, была команда единомышленников, возможность приходить во дворы, продвигать свою повестку", – подчеркнул он. В итоге, по его словам, он победил на выборах с результатом 50,5%.

Говорили на встрече и об экономических перспективах. Володин убежден, что бурное развитие компьютерных технологий уже в ближайшие годы приведёт к тому, что многие профессии начнут уходить в прошлое. "Цифровая экономика – это, в общем-то, то, что уже в ближайшие годы приведёт к переосмыслению многих подходов. Многие профессии уйдут в прошлое, их не будет. Допустим, такая профессия как водитель в ближайшее уже время будет сокращаться, потому что роботы будут выполнять эту работу ", – считает Володин.

Председатель Госдумы уверен, что системе образования уже сегодня надо учитывать этот фактор. И многие специальности в вузах переводить на новые направления.