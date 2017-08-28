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В Хакасии прошла акция "Аллея Шахтерской славы"

Фото: Dni.Ru
В городе Черногорск Республики Хакасия 26 августа состоялась приуроченная к 70-летию Дня шахтера экологическая акция "Аллея Шахтерской славы". Мероприятие было организовано общественным движением "ЭРАЭКО" при активной поддержке Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК).
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Экологическая акция прошла в День города Черногорска. Его первое упоминание восходит к 1907 году, когда образованнейшая женщина и талантливый предпринимать Вера Баландина заложила в этих краях первое угольное производство. С тех пор экономика города неразрывно связана с горняками и их тяжелым, но почетным ремеслом.

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Сибирь участвовала в акции "Аллея России"

Закладка Аллеи Шахтерской славы стала частью масштабной программы "ЭКО Проекты России" в рамках мероприятий Года экологии в нашей стране, совместным детищем компании СУЭК и общественной организации "ЭРАЭКО" при поддержке Министерства природных ресурсов, Росприроднадзора и Центра Международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в России. В акции приняли участие сотрудники Сибирской угольно энергетической компаний, руководство Черногорска, члены профильных комитетов и организаций, экологи и журналисты, а также пришедшие на праздник жители города.

Фото: Dni.Ru

Посадка деревьев Аллеи Шахтерской славы проходила дружно и с энтузиазмом. Кто-то закапывал растения в лунки, кто-то подносил воду и поливал свежепосаженные деревья. Тон мероприятию задавали сами горняки, которые слаженно и с большой самоотдачей, но в то же время бережно и скрупулезно создавали новую достопримечательность Черногорска.

Фото: Dni.Ru

Фото: Dni.Ru

Не осталось в стороне и молодое поколение города. Вместе с шахтерами деревья сажали учащиеся местных общеобразовательных учреждений. Сделать свой город лучше и внести вклад в экологию мог любой желающий.

Фото: Dni.Ru

Всего было высажено 70 молодых деревьев, среди них вечнозеленые ели – символ жизни и процветания. Уже совсем скоро они подрастут и станут настоящим украшением шахтерской столицы Хакасии.

Глава общественного движения "ЭРАЭКО" Наталия Алова выразила благодарность компании СУЭК за поддержку акции. "Надеемся, что в вашем городе появится аллея школьной славы, аллея учителей, и может быть через четыре года, а может быть и раньше здесь будет город-сад", – сказала она.

Фото: Dni.Ru

В свою очередь, директор Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в России Сергей Коротков отметил, что Черногорск активно развивается в том числе благодаря вниманию к вопросам экологии. Он отметил, что такую практику необходимо всячески поддерживать и продолжать, чтобы создать комфортные условия для жизни человека. "Поэтому я хотел бы пожелать и городу и градообразующей компании СУЭК: так держать, и продолжать успешно проводить свои проекты в области экологии", – добавил он.

В знак благодарности за внимание к вопросам экологии в Хакасии в целом и в Черногорске в частности были вручены дипломы национальной программы "ЭКО Проекты России". Их удостоились генеральный директор СУЭК-Хакасия Алексей Килин и исполняющая обязанности главы города Ольга Леонтьева.

Фото: Dni.Ru

Стоит отметить, что гендиректор СУЭК-Хакасия не только принимал активное участие в организации мероприятия, но и сам лично участвовал в посадке деревьев, подавая пример своим коллегам-шахтерам. В беседе с журналистами Килин заявил, что такие акции будут проводиться регулярно, поскольку они способствуют улучшению внешнего вида города и его экологического состояния.

Гендиректор СУЭК-Хакасия также отметил, что кроме городов компания реализует экологические и природоохранные мероприятия и на своих производственных объектах. Он привел в пример рекультивацию Изыхского разреза в Хакасии, которая проводилась в сотрудничестве с научным сообществом. По его словам, благодаря этому выработанное месторождение превращается в рекреационную зону с чистым водоемом и возможностью рыбной ловли. Килин подчеркнул, что в течение ближайших лет на территории предприятий СУЭКа появятся еще три таких участка.

Всего в ближайшие два года Сибирская угольная энергетическая компания намерена вложить в экологические проекты 3,5-4 миллиарда рублей, заявил заместитель директора по коммуникациям СУЭК Алексей Науменко. "В дополнение к этому мы немалую часть своей активности направляем на работу с населением, популяризацию самого понятия охрана окружающей среды", – подчеркнул он.

Усилия компании по популяризации и пропаганде экологии дают свой положительный эффект. Науменко отметил, что люди сами выражают желание принять участие в акциях. "Многие горожане пришли на закладку Аллеи Шахтерской славы в Черногорске. Они хотят сделать свой город лучше. Люди стали воспринимать это как абсолютно нормальное явление", – с гордостью сказал Науменко. По его словам, благодаря экологической активности СУЭК люди понимают, что именно от них зависит, какой город они оставят после себя, где будут жить их дети и внуки.

Фото: Dni.Ru

В тот же день в Республиканском музейно-культурном центре в столице Хакасии Абакане прошел круглый стол "Экология производства и "зеленое" градостроительство как факторы устойчивого развития". На мероприятие собрались представители Сибирской угольной энергетической компании, ученые, экологи и журналисты.

С докладом выступила главный эколог СУЭК-Хакасия Екатерина Маркова. Она отметила, что компания в полной мере осознает свою ответственность перед обществом, потому одно из приоритетных направлений ее деятельности – повышение уровня экологической безопасности. "СУЭК осуществляет свою деятельность с полным соблюдением природоохранного законодательства и выполняет работу по снижению негативного влияния на окружающую природную среду. Производственники, добытчики угля идут навстречу экологам и госструктурам в сфере экологии и ведут горные работы с условием меньшего образования отходов", – рассказала она. Кроме того, Маркова поведала о технологиях, которые использует СУЭК при рекультивации земель.

Фото: Dni.Ru

Фото: Dni.Ru

По итогам круглого стола прошло награждение дипломами программы "ЭКО Проекты России". Помимо Екатерины Марковой, в числе лауреатов были директор разреза Черногорский СУЭК-Хакасия Геннадий Шаповаленко, главный маркшейдер компании Дмитрий Шадрин, а также заведующий лабораторией рекультивации земель Научно-исследовательского института аграрных проблем Хакасии Российской академии сельскохозяйственных наук Алексей Лавриненко, который отметил высокую эффективность сотрудничества СУЭК и научного сообщества.

Фото: Dni.Ru

Фото: Dni.Ru

Стоит отметить, что "Аллея Шахтерской славы" в Черногорске – далеко не первая экологическая акция, которая реализуется "ЭРАЭКО" совместно с Сибирской угольной энергетической компанией. Ранее деревья в рамках масштабной акции "Аллея России" были высажены в Красноярске, Ленинске-Кузнецком и других городах.

Так, в Красноярске акция была приурочена ко Дню Победы 9 мая. В одном из городских парков было высажено 50 молодых елей. Благодаря новой аллее заметно снизится запыленность и загазованность городского воздуха. Это благоприятно отразится на здоровье красноярцев. Как отмечал генеральный директор СУЭК Владимир Рашевский, компания внимательно прислушиваются к запросам горожан на хорошую экологию, чистые воздух и воду. "Мы понимаем, что должны отвечать на этот вызов", – сказал он.

Наглядным показателем заботы Сибирской угольной энергетической компании об экологии и охране окружающей среды стало ее попадание в рейтинг экологической ответственности горнодобывающих компаний России, составленный Всемирным фондом дикой природы и Минприроды России. Только за прошлый год затраты СУЭК на охрану окружающей среды составили более 750 миллионов рублей.

Фото: Dni.Ru

Сибирская угольная электрическая компания – один из ведущих угледобытчиков в мире. Компания создана в 2001 году по инициативе предпринимателя Андрея Мельниченко – основного акционера СУЭК. Предприятия организации, расположенные в регионах Сибири и Дальнего Востока, дают работу более 33 тысячам человек. Компания широко представлена за рубежом, поставляя свою продукцию в 38 стран мира.

Автор: Иван Поляков28 августа 2017, 13:27

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