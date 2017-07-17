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Горняки СУЭК доказали свой высокий профессионализм

Фото: Dni.Ru
В преддверии 70-летия Дня шахтера в России состоялось масштабное мероприятие – III Всероссийский конкурс "Шахтерская олимпиада", объединившее лучших специалистов горного дела от Кузбасса до Дальнего Востока. Организатором соревнований выступила Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК). Участники олимпиады смогли не только продемонстрировать свое профессиональное мастерство, но и поделиться знаниями и умениями со своими коллегами из других регионов.
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В СУЭК отмечают, что соревнования между горняками проводятся для повышения активности и творческого потенциала шахтеров. Кроме того, немаловажное значение имеет пропаганда профессии горняка и сохранение традиций этого нелегкого, но очень интересного ремесла. При этом первые подобные мероприятия были проведены компанией еще в 2011 и 2014 годах. Теперь "Шахтерская олимпиада" уже стала доброй традицией компании. 

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В этом году мероприятие проводилось в два тура – отборочный и финальный. Попавшие во второй этап соревнований горняки должны были показать свою компетенцию в нескольких областях. Проверялись как теоретические знания по профессии, так и практические навыки участников соревнований.

Масштабный конкурс охватил не только угледобывающие предприятия, но и обогатительные фабрики, ремонтно-механические заводы и другие подразделения СУЭК в Красноярском, Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях, а также в Бурятии, Хакасии и Кузбассе. Словом, принять участие в состязаниях смогли все желающие.

Фото: Dni.Ru

Одной из главных площадок мероприятия стал Тугнуйский разрез, расположенный в  бурятском поселке Саган-Нур. Старт олимпиаде в этом живописном крае был дан 12 июля яркой праздничной программой, которая включала в себя зажжение символического олимпийского огня, а также выступление местных творческих коллективов, некоторые из которых, тем не менее, уже успели снискать себе славу не только в России, но и за рубежом. Зрители концерта смогли услышать традиционное бурятское горловое пение, а также насладиться замечательным пением на мелодичном бурятском языке. 

Фото: Иван Прошкин/dni.ru

На церемонии открытия присутствовали исполняющий обязанности главы республики Алексей Цыденов и генеральный директор Сибирской угольной энергетической компании Владимир Рашевский. Гендиректор СУЭК подчеркнул, что соревнования – это отличная возможность посмотреть, какого профессионального уровня достигли горняки компании. "Мы должны всегда двигаться дальше. Это дает нам основу планировать на десятилетия вперед, расти, увеличивать зарплату, выплачивать налоги, развивать наши города и поселки", – сказал он. В заключении Рашевский пожелал всем участникам соревнований удачи и заслуженных наград.  

Владимир Рашевский. Фото: Иван Прошкин/dni.ru

В следующие два дня горняки продемонстрировали свои умения управлять экскаватором, в том числе маневрировать его ковшом по заранее заданной траектории, показали навыки опрокидывания стоек касанием ковша, поиграли в футбол экскаваторами, посоревновались в скорости бурения скважин и прошли состязания по мастерству взрывотехники.

Стоит отметить, что шахтеры Тугнуйского разреза считается одними из самых сильных профессионалов горного дела в нашей стране. На их счету целая серия российских и даже мировых рекордов. Так, в 2014 году бригада шагающего экскаватора ЭШ 40.85 смогла достичь рекордного объема перемещения горной массы – 1065 кубометров. Нередко устанавливаются рекорды и в бурении, а также  других сферах угольного производства.

Поэтому неудивительно, что "тугнуйцы" заняли первые места в нескольких номинациях. Так, лучшим машинистом экскаватора Кomatsu РС-2000 стал Сергей Климов, на буровой установке DM не было равных Юрию Коденеву, среди взрывников лучшими стали Константин Носов и Рустам Исмагилов, а профессиональнее всех с буровой установкой Pit Viper справился Виктор Александрин. Конечно, дома, как говорится, и стены помогают, но уверенная и безоговорочная победа бурятских горняков СУЭК стала наглядным показателем их высочайшего мастерства и профессионализма, а значит и подтверждением того, что Сибирская угольная энергетическая компания – это коллектив специалистов и знатоков своего дела.

Фото: vk.com/id61867372

Тугнуйский угольный разрез. Фото: suek.ru

Другой площадкой проведения соревнований стал Бородинский разрез в Красноярском крае, причем там они стартовали на день раньше – 11 июля. В целом программа олимпиады была схожа с той, которую предстояло выполнить участникам соревнований в Бурятии. Так, собравшиеся на Бородинском разрезе горняки  выяснили, кто из них является лучшим машинистом тепловоза и монтером железнодорожных путей. Кроме того, они посоревновались в мастерстве управления экскаватором в процессе погрузки угля в полувагоны, а также в других дисциплинах. 

В день открытия Шахтерской олимпиады произошло и другое знаменательное событие – была заложена "капсула времени" в основание нового модуля Тугнуйской обогатительной фабрики. По итогам прошлого года предприятие переработало почти 12 миллионов тонн угля. Тем не менее, в СУЭК явно не собираются останавливаться на достигнутом. Строительство нового обогатительного модуля позволит увеличить объемы производства в полтора раза, пояснил Владимир Рашевский. По его словам, уже в 2019 году новый модуль позволит увеличить производственную мощность до двух тысяч тонн в час.

Фото: Иван Прошкин/dni.ru

Фото: Иван Прошкин/dni.ru

Расширение производственных мощностей Тугнуйской обогатительной фабрики – один из самых масштабных проектов СУЭК. Объем инвестиций в него составляет более четырех миллиардов рублей. Строительство нового модуля – это ответ компании на повышение уровня конкуренции на мировом рынке. "Показателем правильной стратегии развития СУЭК являются успехи в конкуренции с другими производителям. Сегодня компания – третий крупнейший мировой поставщик энергетического угля, и эти позиции завоеваны в жесткой конкурентной борьбе", – рассказал в беседе с журналистами генеральный директор компании.

По его словам, тугнуйский уголь хорошо известен и востребован на таких крупных рынках, как японский, корейский и других. Вместе с тем Рашевский отметил, что компания намерена расширять экспортные горизонты и развивать сотрудничество с Вьетнамом, Филиппинами, Малайзией и другими заинтересованными в российском угле странах.

Конечно же, увеличение производства – это крайне необходимая мера в таких условиях. Но не менее важно помнить и о сохранении окружающей среды. "СУЭК уделяет большое внимание этому вопросу. В Год экологии мы подписали соглашения со всеми регионами, где присутствует компания, а также с Министерством природных ресурсов о том, какие конкретно мероприятия будут реализованы", – подчеркнул Рашевский.

Фото: Иван Прошкин/dni.ru

В том числе в экологических целях компания уже начала строительство объединенных очистных сооружений Тунгуйского и нового Никольского месторождений. Общий объем инвестиций в проект – более миллиарда рублей. Его реализация позволит очищать воду на том уровне, который необходим в байкальской зоне.

По словам гендиректора СУЭК, деятельность компании максимально направлена на сохранение природы. "Мы активно занимаемся поддержкой волонтерской деятельности, сотрудники компании активно участвуют в различных акциях, к примеру, очистке Байкала, посадке деревьев", – добавил он.

Одним из последних таких мероприятий стала эколого-патриотическая акция "Аллея России" в Красноярске. В День Победы в одном из городских парков было высажено 50 молодых елей. Новая аллея позволит снизить запыленность и загазованность городского воздуха, что благоприятно отразится на здоровье горожан. Как отметил Владимир Рашевский, СУЭК внимательно прислушиваются к запросам горожан на хорошую экологию, чистые воздух и воду. "Мы понимаем, что должны отвечать на этот вызов", – сказал он.

Акция "Аллея России". Фото: Dni.Ru

Наглядным показателем заботы компании об окружающей среде стало ее попадание в рейтинг экологической ответственности горнодобывающих компаний России, составленный Всемирным фондом дикой природы и Минприроды России. Только за прошлый год затраты СУЭК на охрану окружающей среды составили более 750 миллионов рублей.

Фото: Иван Прошкин/dni.ru

Сибирская угольная электрическая компания – одна из ведущих угледобывающих компаний в мире. Она создана в 2001 году по инициативе предпринимателя Андрея Мельниченко – основного акционера СУЭК. Предприятия организации, расположенные в регионах Сибири и Дальнего Востока, дают работу более 33 тысячам человек. Компания широко представлена за рубежом, поставляя свою продукцию в 38 стран мира.

Автор: Иван Поляков17 июля 2017, 18:34

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