Петербуржцу дали три года за кражу трех шаверм

Угрожая продавцу газовым пистолетом, мужчина схватил еду и скрылся. Хозяин заведения оценил ущерб в 510 рублей.

Инцидент произошел в апреле 2017 года в Санкт-Петербурге. Мужчина вошел в кафе, заказал себе три шавермы, но платить за них не стал. Через два дня преступника задержали, и 25 августа суд вынес ему приговор по статье “Разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия”. Олег Харитонов получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Мужчина сознался в совершенном преступлении, сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга. Ведомство уточняет, что приговор еще не вступил в силу, и Харитонов может подать апелляцию. Преступника нашли по описанию владельца кафе. Во время задержания у мужчины нашли тот самый газовый револьвер, которым он запугивал повара.

Кафе-бистро часто подвергаются нападениям. Зимой этого года в Санкт-Петербурге были арестованы еще одни неудачливые расхитители шавермы. Двое молодых людей, угрожая повару ножом, похитили две шавермы и ушли. Полиция задержала грабителей по горячим следам – они решили “уничтожить улики”, и были арестованы во время поедания добычи буквально в десяти метрах от места преступления. Воруют не только шаурму, но и японскую кухню в Нижнем Новгороде мужчина украл у курьера пакет с роллами на общую сумму 750 рублей. Мужчина задержан, ему предстоит суд.

Шаверма уже стала одним из символов северной столицы. В социальных сетях люди делают обзоры на блюдо, делятся адресами и отзывами о “божественных свитках”. Шоу с обзорами мест, где можно попробовать шаверму в Питере набирает по миллиону просмотров на YouTube. Пользователи пишут песни, посвященные блюду, и всячески признаются ему в любви.