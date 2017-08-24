Именинник 24 раза ударил ножом пристававшую подругу жены

В Воронежской области мужчина убил во время застолья подругу своей жены, которая приставала к нему с советами. 50-летняя местная жительница была найдена мертвой на улице Молодежная, в селе Новогремяченское Хохольского района.

Инцидент произошел вечером 21 августа, однако следствие обнародовало данные только спустя три дня. Убийца сознался в преступлении. 57-летний мужчина рассказал, что устроил посиделки в честь своего дня рождения. Во время застолья у него дома женщина "стала учить его жизни" и объясняла, как он должен общаться с супругой. Хозяин вышел из-за стола, пошел на кухню, взял нож, вернулся и нанес “советчице” 24 удара в область шеи и левой руки. После убийства он сам вызвал сотрудников полиции и дал признательные показания.



"Свои показания он подтвердил при проведении проверки показаний на месте. В отношении подозреваемого судом по ходатайству следственных органов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время следствие планирует предъявление обвинения", – отмечается в сообщении Следственного комитета России.

Статья "Убийство" предполагает лишение свободы на срок от шести до 15 лет. Так что следующие свои дни рождения и минимум один юбилей, скорее всего, обвиняемый будет встречать за решеткой.

Ранее в Воронеже девушка чудом выжила после того, как сожитель выбросил ее из окна третьего этажа. Мужчина обвинял свою молодую возлюбленную в том, что та ни разу не навестила его в больнице, а также заподозрил, что у нее появился более юный кавалер. Правоохранители задержали ревнивца. Он признался в совершении преступления. А в 2016 году в многоквартирном доме в Воронеже, были обнаружены тела мужчины и его пожилой матери с признаками насильственной смерти. В результате нападения убийцы на семью выжил лишь четырехлетний мальчик, которого срочно прооперировали.