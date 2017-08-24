Именинник 24 раза ударил ножом пристававшую подругу жены
Инцидент произошел вечером 21 августа, однако следствие обнародовало данные только спустя три дня. Убийца сознался в преступлении. 57-летний
мужчина рассказал, что устроил посиделки в честь своего дня рождения. Во время застолья у него дома женщина "стала учить его
жизни" и объясняла, как он должен общаться с супругой. Хозяин вышел из-за
стола, пошел на кухню, взял нож, вернулся и нанес “советчице” 24 удара в
область шеи и левой руки. После убийства он сам вызвал сотрудников полиции и
дал признательные показания.
"Свои показания он подтвердил при проведении проверки показаний на месте. В отношении подозреваемого судом по ходатайству следственных органов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время следствие планирует предъявление обвинения", – отмечается в сообщении Следственного комитета России.
Статья "Убийство" предполагает лишение свободы на срок от шести до 15 лет. Так что следующие свои дни рождения и минимум один юбилей, скорее всего, обвиняемый будет встречать за решеткой.
Ранее в Воронеже девушка чудом выжила после того, как сожитель выбросил ее из окна третьего этажа. Мужчина обвинял свою молодую возлюбленную в том, что та ни разу не навестила его в больнице, а также заподозрил, что у нее появился более юный кавалер. Правоохранители задержали ревнивца. Он признался в совершении преступления. А в 2016 году в многоквартирном доме в Воронеже, были обнаружены тела мужчины и его пожилой матери с признаками насильственной смерти. В результате нападения убийцы на семью выжил лишь четырехлетний мальчик, которого срочно прооперировали.
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