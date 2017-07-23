Москвич зарезал собутыльника во время застолья

В Москве во дворе жилого дома на Инициативной улице был найден труп мужчины. На теле погибшего полицейские обнаружили ножевые ранения.

Правоохранителям удалось задержать предполагаемого убийцу. По предварительным данным, житель столицы зарезал собутыльника во время застолья. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, передает РЕН ТВ.