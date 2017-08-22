Названа причина смерти чемпиона мира по пауэрлифтингу

Следствие установило причину смерти чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчёва. Чемпион был еще жив, когда упал на землю от удара Анара Аллахверанова, но последний "добивающий" удар бойца ММА оказался смертельным для Андрея.

Ранее следствие склонялось к версии, что причиной гибели чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева стал либо удар ногой в голову, либо удар головой о землю. Теперь свое слово сказали эксперты, установив точную причину смерти спортсмена, сообщает Life.Ru.

Когда Драчев упал на землю от "коронного" удара ногой бойца ММА Анара Аллахверанова, азербайджанец набросился на лежащего и нанес тому несколько ударов кулаком в лицо, разбив и сломав Андрею нос. Осколки носовой кости попали Драчеву в мозг. Это и стало причиной смерти Андрея.

Иными словами, Андрея Драчева убил последний удар Анара Аллахверанова. Он хладнокровно и показательно добил упавшего соперника ударом кулака в нос.

Напомним, 20 августа в уличной драке был убит 32-летний чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев. Драка произошла возле кафе "Галерея" в центре Хабаровска. Андрей всеми силами пытался избежать уличной драки и предлагал сопернику встретиться на ринге в рамках правил, но горячий южный парень Аллахверанов захотел "разобраться" на месте, здесь и сейчас. Известно, что Аллахверанов занимался боями без правил и неоднократно в соцсетях выкладывал соответствующие фото и видео. По словам "болельщиков" Аллахверанова, Анар не хотел никого убивать, он "просто сильно разозлился и не смог совладать с чувствами".

Семья Аллахверанова родом из южных регионов Азербайджана. Они много лет живут в России. Брат Анара, Яшар, в свое время организовал клуб по боям без правил, но сейчас он отбывает срок в тюрьме. Теперь проблемы с законом начались у самого Анара.

Сообщается, что Анар Аллахверанов объявлен в федеральный розыск. Правоохранители не исключают, что азербайджанец покинул пределы Хабаровской области и сбежал в прилегающий регион. Фотографии подозреваемого распространены среди правоохранителей соседних областей. Убийце Андрея грозит пожизненное заключение.

