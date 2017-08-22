Названа причина смерти чемпиона мира по пауэрлифтингу
Ранее следствие склонялось к версии, что причиной гибели чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева стал либо удар ногой в голову, либо удар головой о землю. Теперь свое слово сказали эксперты, установив точную причину смерти спортсмена, сообщает Life.Ru.
Когда Драчев упал на землю от "коронного" удара ногой бойца ММА Анара Аллахверанова, азербайджанец набросился на лежащего и нанес тому несколько ударов кулаком в лицо, разбив и сломав Андрею нос. Осколки носовой кости попали Драчеву в мозг. Это и стало причиной смерти Андрея.
Иными словами, Андрея Драчева убил последний удар Анара Аллахверанова. Он хладнокровно и показательно добил упавшего соперника ударом кулака в нос.
Напомним, 20 августа в уличной драке был убит 32-летний чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев. Драка произошла возле кафе "Галерея" в центре Хабаровска. Андрей всеми силами пытался избежать уличной драки и предлагал сопернику встретиться на ринге в рамках правил, но горячий южный парень Аллахверанов захотел "разобраться" на месте, здесь и сейчас. Известно, что Аллахверанов занимался боями без правил и неоднократно в соцсетях выкладывал соответствующие фото и видео. По словам "болельщиков" Аллахверанова, Анар не хотел никого убивать, он "просто сильно разозлился и не смог совладать с чувствами".
Семья Аллахверанова родом из южных регионов Азербайджана. Они много лет живут в России. Брат Анара, Яшар, в свое время организовал клуб по боям без правил, но сейчас он отбывает срок в тюрьме. Теперь проблемы с законом начались у самого Анара.
Сообщается, что
Анар Аллахверанов объявлен в федеральный розыск. Правоохранители не исключают, что азербайджанец покинул пределы Хабаровской области и сбежал в прилегающий регион. Фотографии подозреваемого распространены среди правоохранителей соседних областей. Убийце Андрея грозит пожизненное заключение.
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