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Подробности жестокого убийства чемпиона мира в Хабаровске

Андрей Драчев (справа). Фото: dvgups.ru
Утром 20 августа во время драки у одного из кафе в центре Хабаровска чемпион Европы и мира по пауэрлифтингу Андрей Драчев получил черепно-мозговую травму, от которой позже скончался в больнице. Об обстоятельствах предшествовашего этому конфликта рассказал его знакомый.

Продолжение: Боец ММА убил чемпиона мира из-за спортивного спора
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Те, кто знал Андрея Драчева сразу не поверили, что он мог быть зачинщиком драки. "Вряд ли он первый все затеял. Он, конечно, был довольно гордым спортсменом, но первый на рожон не лез", – цитирует RT президента Хабаровской краевой федерации пауэрлифтинга Валентина Дедюлю.

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Как ясно из слов знакомого Драчева, который был с ним рядом в то утро, он оказался полностью прав. По словам спутника спортсмена, к ним пристала целая группа людей. Они несколько раз пытались привлечь внимание пауэрлифтера, оскорбляли его и дважды пытались начать драку.

Спортсмен же пытался успокоить своих оппонентов, а самому агрессивно настроенному молодому человеку предложил перенести их разборки на ринг и уже в рамках спортивных правил и "на трезвую голову" помериться силами. Тот, однако, с таким предложением не согласился, желая выяснить отношения на месте.

"Драчев сам мне дал футболку и телефон и сказал, что будет драться один на один, поэтому никто не лез. Я был один, грубо говоря, с его стороны", – цитирует информационное агентство AmurMedia спутника спортсмена. Таким образом, драка фактически проходила в окружении противников Андрея Драчева.

То, что происходило дальше, видно на кадрах с камеры наружного наблюдения. После серии обманных выпадов пауэрлифтер пропустил мощный удар ногой по голове и потерял ориентацию. Еще один удар ногой по лицу он получил, когда пытался подняться на ноги. После этого несколькими ударами по голове противник добил уже потерявшего сознание спортсмена.

В региональном управлении Следственного комитета России сообщили, что убийца Андрея Драчева скрылся с места происшествия, однако его личность уже известна. Ведется поиск подозреваемого. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". По информации СМИ, мужчина, которого подозревают в совершении преступления, профессионально занимается боевыми искусствами.

Автор: Геннадий Куприянов20 августа 2017, 14:29

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