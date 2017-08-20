Боец ММА убил чемпиона мира из-за спортивного спора

Из Хабаровска, где утром 20 августа чемпион Европы и мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева во время драки получил смертельную травму, продолжают поступать новые подробности. В частности, проявляется повод, по которому между спортсменом и его оппонентом разгорелся конфликт.

По имеющейся информации, причиной конфликта, который привел к смерти Андрея Драчева, стал извечный в спортивных кругах спор – "что лучше, походы в тренажерный зал или занятия смешанными боевыми искусствами", передает Life.ru. Как ясно из слов спутника пауэрлифтера, тот предлагал выяснить это на ринге, однако его оппонент требовал устроить показательный бой немедленно и оскорблял оппонента.

Стала проясняться и личность того, кто нанес спортсмену смертельное ранение. В совершении преступления, предусмотренного статьей "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" подозревается боец ММА 1992 года рождения. Удалось выяснить имя того, кто это мог быть, он уже объявлен в розыск.

Хабаровск: толпа забила до смерти чемпиона мира по пауэрлифтингу.В розыск объявлен Анар Зиранов.https://t.co/NkcwXJQKYu pic.twitter.com/fdITNgc1rs — Октай Алиев (@AliewOktai) 20 августа 2017 г.

Издание Znak.com сообщило, что правоохранительные органы Хабаровска объявили в розыск 25-летнего Анара Зиранова. "Сотрудникам полиции Отдела полиции №6 УМВД России по городу Хабаровску. Анар Алах Зиранов 1992 года рождения, внешне похож на лицо кавказской национальности", – говорится в тексте ориентировки.

В случае установления его местонахождения правоохранителям предписывается доставить его в ближайшую дежурную часть. Ориентировка сопровождается селфи бойца на фоне автомобиля.

Напомним, драка между бойцом ММА и чемпионом мира по пауэрлифтингу произошла утром 20 августа напротив одного из кафе в центре Хабаровска. Как рассказывают свидетели, агрессивно настроенная группа пыталась втянуть Андрея Драчева в драку, провоцировала конфликт и оскорбляла. Тот предлагал решить вопрос на ринге и "на трезвую голову", однако его оппонент настаивал на немедленном решении вопроса.

В итоге на тротуаре перед кафе произошла драка. После серии обманных выпадов боец ММА нанес мощный удар своему противнику по голове. Когда тот попытался подняться на ноги ударил его ногой по голове еще раз. Затем, уже лежащего на земле без чувств, добил несколькими ударами по лицу. От полученных травм Андрей Драчев скончался в больнице. По предварительным данным, причиной смерти стала черепно-мозговая травма.