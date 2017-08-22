Российский губернатор оказался в инвалидном кресле

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев предположил, что через месяц сможет ходить самостоятельно. Но пока губернатору придется какое-то время провести в инвалидной коляске.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев во время совещания со своими заместителями заявил, что вынужден пока передвигаться в инвалидной коляске, но это временно. Из-за запущенной болезни медицинская помощь была губернатору оказана позже, чем требовалось, и теперь Тулееву нужно некоторое время для реабилитации, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

"Сказали – ложись немедленно, не запускай. Короче говоря, я запустил. Операция была сложнейшая, делали лучшие профессора Германии. Сейчас вроде курс прошел, нормально все, но нужно расхаживаться, нужно дышать, на ногах стоять твердо. Поэтому пока – коляска", – пояснил губернатор коллегам. По его словам, не позже чем через месяц он уже станет на собственные ноги. Но это не столь важно: лишь бы "ясная была голова, острый ум и разумные толковые решения, направленные на улучшение жизни людей".

Напомним, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев перенес операцию на позвоночнике. Она была проведена в конце июня по плановым показаниям. После операции Тулеев находился в ЦКБ Управления делами президента России. В Москву политика доставили на специальном вертолете по инициативе министра здравоохранения Вероники Скворцовой. 12 августа Тулеев вернулся в регион.

Но и сейчас Тулеев остался таким же бойцом, как и был. По его словам, нахождение на лечении открыло губернатору глаза на некоторых соратников, поступавших все это время подло.

"За этот период чего я только не начитался. Плюс молодцы помощники. Они от меня скрывали очень многое... По подлому поступили… Что ж вы молчите-то? На шефа грязь льется несусветная. Вы знаете, что это не так, я этого не заслужил. Ну, выступи в том же интернете! Скажи! Идут слухи: живой, не живой. Ну, выступи! Скажи!", – заявил губернатор. Его коллеги пока что отмалчиваются.

